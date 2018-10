La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Obra hidráulica de la Rocca: ya se colocaron los primeros 80 metros de cañería







El Intendente supervisó los avances de la obra que mitigará los anegamientos en la zona y brindó detalles del inédito trabajo que realiza el Municipio. En el marco de la puesta en valor de la avenida Rocca, el intendente Sebastián Abella se acercó este jueves al cruce con la calle 25 de Mayo para constatar personalmente los avances de la obra hidráulica que el Municipio lleva adelante para mitigar los anegamientos en la zona. Tal como explicó el jefe comunal, "en la Rocca se realizan dos obras distintas". Una de ellas es la puesta en valor que se concreta con fondos del Ministerio del Interior de Nación – "y es lo que ya podemos ver desde Dellepiane hasta Güemes"- y la otra es la obra hidráulica que se efectúa con fondos municipales y que significa construir bocas de tormentas desde la calle Güemes hasta la Plaza Eduardo Costa, algo inexistente hasta el momento. "Esta obra ya comenzó y lleva su tiempo", confió Abella, que reveló que ya se colocaron los primeros 80 metros de caños del desagüe por debajo de la calle "pero no funcionan porque todavía no están hechos los sumideros". Acompañado por Fernando Sajnin, titular de la empresa que ejecuta la obra, el jefe comunal sostuvo además que actualmente "desde la Catedral Santa Florentina y la Estación Axion Energy hasta Güemes no hay sumideros para que el agua escurra por debajo de la calle, por lo que baja con velocidad hasta el final de la avenida, acumulándose rápidamente". La obra hidráulica, aseguró, mitigará esta situación. "La idea es que cada cuadra desagüe en su esquina", comentó Abella, al tiempo que informó que se prevé finalizar los trabajos antes de las Fiestas. El Intendente además cuestionó las críticas de los concejales de la oposición hacia estos trabajos porque aseguró que "la obra hidráulica va a empezar a funcionar una vez que esté terminada en su totalidad" y, si bien explicó que el convenio de la puesta en valor que avaló el Concejo Deliberante no hace referencias a dicha obra, "el Poder Ejecutivo va a responder a los interrogantes que presenten". "Entiendo que tengan que tomar una postura pública porque es su manera de dañar al Ejecutivo. Lamentablemente, la oposición en vez de hacer política para el bien de toda la comunidad, usa cada tema para sacar un rédito propio. Es lo único que le interesa", concluyó.

