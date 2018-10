La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 El Colegio Santo Tomás de Aquino de Campana cumplió 35 años











Cesar Gauthier, pilar visible del proceso fundacional de "la Santo Tomas".





Pablo Nabais Robalo, ex alumno y hoy uno de los representantes legales del colegio.

Una de las instituciones más prestigiosas en la educación de Campana el pasado domingo cumplió un nuevo aniversario. Ayer jueves se hicieron los actos protocolares y religiosos en ambos turnos, con la participación de los tres niveles educativos. De la mano de Monseñor Alfredo Mario Expósito Castro, quien por entonces había sido nombrado el primer obispo de la diócesis, quien funda el 7 de octubre de 1983 el Colegio Secundario Santo Tomás de Aquino; motivado por la inquietud de padres y docentes que buscaban combinar en un establecimiento educativo la formación básica junto con la ética, los valores y la moral católica. Así nació el primer Colegio Secundario Católico de la Diócesis de Zárate-Campana, dependiente directamente del Obispado. Corría marzo de 1987 cuando se inaugura el nivel primario y casi diez años más tarde (en marzo de 1996) se completan los niveles educativos con la creación de Nivel Inicial que, en conjunto con los grados pertenecientes a Nivel Primario, se instalan en la sede especialmente construída de Matheu y Perón. Será el año 2000 que encontrará a todos los niveles de la Institución concentrados en el nuevo edificio, manteniendo siempre vigentes los principios fundadores: "formación integral a la luz del Evangelio, excelencia académica y respeto por las normas; pensando en su inserción en el mundo laboral y estudiantil superior" nos explica Pablo Nabais Robalo, ex alumno de la segunda promoción del colegio en el año 1998 y profesor durante algunos años, hasta que comenzó a desempeñarse desde hace seis años como representante legal del colegio. La institución nunca ha dejado de crecer, y desde el año 2012 se incrementa la familia del nivel inicial con la creación de una sala de 3 años en el turno mañana. También se da inicio a la construcción de la tercera etapa del edificio que llegará hasta la calle Alberti. "Desde el comienzo la escuela se caracterizó por tener aspiraciones, en cuanto a lo académico, bien altas; con la mirada puesta en la Ley de Educación y en los valores de paz, libertad, igualdad, solidaridad y en la busqueda del bien común. Me he apoyado en esos valores siempre, como director y como representante legal" señala Cesar Gauthier, Director de Secundaria e histórico representante legal del colegio; quien ha sido uno de los pilares visibles desde los comienzos del proceso fundacional de "la Santo". Con agradecimiento, nos expresa que cuenta siempre con la ayuda constante, además de Pablo, del vicedirector Lucas Giménez y de la secretaria Sonia Stano. Pasados 35 años desde su fundación y más de 30 promociones, ha habido muchos cambios; "quizás hoy se pone mucho énfasis en los procedimientos más que en los contenidos. Nosotros igual mantenemos un equilibrio, contamos con un gran equipo de docentes y sin lugar a dudas con la ayuda de los padres; que es fundamental", detalla Gauthier. Pablo Robalo, por su parte, ratifica que hay tres elementos que considera esenciales para que un docente trabaje en la Educación: la vocación por el trabajo, el espíritu de superación y la formación permanente. "En esta labor, la constante iniciativa por avanzar, la que motoriza los cambios y pone así al alcance los objetivos propuestos. Con estos elementos se logra promover una educación integral basada en la inclusión de todos y cada uno de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que debe volver a enaltecerse la función de todos los integrantes del proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de tener una mirada sesgada de la Educación y entendiéndola como la llave del desarrollo integral del ser humano. El mundo se perfecciona y nutre del producto de la Educación; a partir de la cual surge el conocimiento que, en estrecha vinculación con los valores y principios que lo componen, hacen la herramienta para el progreso y el bienestar de todos los habitantes del mundo". Ayer se realizó en ambos turnos (mañana y tarde) y en los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario) la celebración de la Santa Misa y el acto protocolar para conmemorar los 35 años del Colegio Santo Tomás de Aquino y luego se expusieron trabajos que realizaron los propios alumnos. FORMACIÓN Y LEGADO Desde lo laboral, Pablo Robalo cuenta que el Colegio le proporcionó las herramientas para adaptarse a las necesidades que se plantean cotidianamente, poder sortearlas recurriendo a los conocimientos aprendidos y a la investigación en cada una de las situaciones. Pero también nos habilita la intimidad de sus sensaciones como ex alumno de la institución: "La escuela me despierta muchos sentimientos relacionados con las emociones y los buenos recuerdos. En los tiempos que estuve como alumno, en la década del 80, el Colegio recién abría sus puertas y si tuviera que definirlo en dos palabras serían: entusiasmo y esperanza". Con sus tres hijos (Lucía de 17, Facundo de 16 y Manuel de 11) estudiando en "la Santo", agrega la importancia del empuje de la familia: "Nuestros padres apostaron a una educación integral cuyo eje transversal fue la enseñanza a la luz del Evangelio; creo que se cumplió con creces ese anhelo, porque al día de hoy ellos ven a sus hijos que eligen repetir sus pasos y andar por el mismo camino que tomaron ellos hace tanto tiempo".





El Colegio Santo Tomas de Aquino, 35 años educando y acompañando a la familia campanense.





En ambos turnos y en los tres niveles, inicial, primario y secundario; el colegio celebró ayer los 35 años con una misa y un acto protocolar

















El Colegio Santo Tomás de Aquino de Campana cumplió 35 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: