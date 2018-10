La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Dos chicos de 10 y 11 años heridos en un choque en el barrio El Destino







Iban en una moto que conducía un adolescente y que impactó contra un Renault Kwid. Dos chicos de 10 y 11 años resultaron heridos al protagonizar ayer un accidente en el barrio El Destino, cuando circulaban en una moto 110cc que era conducida por un adolescente, también menor de edad. Según trascendió, la moto avanzaba "haciendo zigzag" por Mosconi antes de colisionar con un Renault Kwid que circulaba por Castilla y que evidenciaba un impacto de consideración en la zona del farol delantero derecho. El chico de 11 años fue asistido y trasladado al Hospital San José por personal del SAME, mientras que el de 10 fue derivado por un automóvil particular. Al mismo tiempo, con la intervención de efectivos del Comando de Patrulla, la moto quedó secuestrada por no contar con toda la documentación reglamentaria correspondiente. Según trascendió, la propietaria sería la hermana de quien la conducía al momento del accidente, que habría asegurado que el rodado fue llevado sin su permiso.

#Dato Choque de moto y auto en El Destino. Tres menores en una moto 110 haciendo zig zag por Mosconi chocan contra un Renault Kwid que circulaba por Castilla, un menor de 11 años fue trasladado al hospital por el SAME mientras que otro de 10 fue trasladado particular, CP zona 7 pic.twitter.com/4PHMtfCn03 — Daniel Trila (@dantrila) 11 de octubre de 2018

