La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Choque y trompo entre dos autos







Ocurrió ayer en Ameghino y Paso. El conductor de uno de los vehículos debió ser derivado al Hospital San José. Dos automóviles colisionaron violentamente ayer en el cruce de la avenida Ameghino y la calle Paso y como consecuencia de ello, el conductor de uno de los vehículos sufrió un golpe en la cabeza y debió ser asistido y derivado al Hospital San José por personal del SAME. El accidente ocurrió cuando un Chevrolet Onix avanzaba por Ameghino en dirección al Parque Urbano, al tiempo que un Renault Logan intentaba cruzar por Paso. Producto de la colisión, el Logan hizo un trompo. En el lugar, además de una ambulancia del SAME, también se hicieron presentes móviles y personal de la Dirección de Tránsito y del Comando de Patrulla de Campana.





#Dato Choque en Ameghino y Paso. el Logan venía por Paso con dirección al centro y el Ónix por Ameghino con dirección al Parque Urbano y por el impacto el Logan hizo trompo. Conductor del Ónix un golpe fuerte en la cabeza. Trasladó ambulancia del SAME, Comando zona 4, Tránsito.

Choque y trompo entre dos autos

