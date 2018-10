La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Comienzan a bloquear los celulares a tarjeta que no estén registrados







Los clientes sin abono que deban realizar el registro deben hacerlo llamando al *234# desde su teléfono y contestar una serie de preguntas. La intención es desalentar el robo de equipos. El Gobierno confirmó que el próximo jueves 18 de octubre no se podrán utilizar más aquellas líneas de teléfono móvil prepagas que no estén registradas, en un intento de desalentar el robo de celulares. La medida fue anunciada en forma conjunta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autoridades del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, aquel usuario de línea prepaga que registre su línea junto a un aparato determinado, y sufra un robo, al denunciar el hecho logrará que ese equipo no pueda volver a utilizarse. La medida podría afectar un universo de 17 millones de líneas prepagas no registradas, y –como quedó dicho- busca desalentar el robo de equipos móviles. En la medida en que el plazo para registrar este tipo de líneas vence el próximo 18 de octubre, los clientes que deban realizar el registro deben hacerlo llamando al asterisco 234 numeral (*234#) desde su teléfono y contestar una serie de preguntas.

HASTA EL 18 HAY TIEMPO PARA REGISTRAR LA LINEA.



Comienzan a bloquear los celulares a tarjeta que no estén registrados

