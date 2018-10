La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Los gremios bonaerenses esperan una respuesta de Vidal







Fue tras realizar contrapropuesta salarial, luego de que el gobierno de la Provincia ofreció una suba para todo el año del 30%, que con una suma de material didáctico llegaría al 31,7%, y retomar la negociación en diciembre. Al mismo tiempo, CTERA definió un paro nacional contra el Presupuesto 2019. Tras una nueva oferta salarial, los integrantes del Frente Gremial Docente decidieron ayer esperar una respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal a una contra-propuesta realizada por los sindicatos. El gobierno ofreció a los gremios docentes un aumento salarial para todo el año del 30%, que con una suma de material didáctico llegaría al 31,7%, y retomar la negociación en diciembre. Sin embargo, los gremios rechazaron esa oferta y realizaron una contrapropuesta consistente en adelantar a septiembre el último incremento del 11% que se agregaría al 19% otorgado en cuotas a lo largo del año y además aplicar una cláusula gatillo según la inflación. Pero pasadas las 20 horas se dio por terminada la reunión sin definiciones, aunque trascendió que el Gobierno no analizaría la contrapropuesta. Igualmente, los gremialistas decidieron permanecer en el lugar a la espera de un compromiso para un nuevo encuentro, pero al ver que los ministros abandonaron el edificio, decidieron también retirarse. SE PROFUNDIZARÍA LA LUCHA En caso de no avanzar esta nueva negociación, los dos principales gremios docentes de la Provincia, SUTEBA y FEB, ya tienen definido profundizar el plan de lucha, que incluiría un próximo paro de actividades de un plazo "no menor a 48 horas". Además, SUTEBA ratificó su adhesión Paro Nacional de CTA y CTERA que se realizaría el próximo 24 de octubre ("o el día que se trate el Presupuesto 2019") con movilización, "en el marco de la máxima unidad posible, en rechazo al Presupuesto Nacional 2019 que responde a los condicionamientos del FMI y plantea un brutal ajuste a la Educación Pública".

EL 24 DE OCTUBRE SE REALIZARÍA UN PARO NACIONAL EN RECHAZO AL PRESUPUESTO 2019



