La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 PJ-UC:

"Con una refinería en la Ciudad, los vecinos no pueden pagar el combustible más caro que en Capital"







Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana hicieron un relevamiento de precios en Campana en comparación con los valores que se abonan en CABA. "Allí cuestan mucho menos, a una distancia que no justifica su costo de distribución" coincidieron Romina Carrizo y José Insausti, quienes solicitando regulación y control por parte del Estado. Los concejales del PJ-Unidad Ciudadana reciben numerosos reclamos por parte de los vecinos, respecto al costo del combustible local y la diferencia de valor con respecto a los surtidores capitalinos. Por ello, anticiparon que solicitarán mediante un proyecto de resolución que el Estado intervenga en el control y fijación de precios, y no sea el mercado por medios de sus variables, ya que "no consideran los bolsillos de las ajustadas economías familiares". Tanto José Insausti como Romina Carrizo dialogaron al respecto, y cuestionaron los dichos de Javier Iguacel, Secretario de Energía, quien expresó la intención de establecer precios de referencia, como un valor sugerido no obligatorio para las petroleras. "Necesitamos representantes de gobierno que en todas sus jurisdicciones nacional, provincial y municipal, se pongan sobre sus espaldas las demandas de la gente y defiendan los bolsillos de las familias por sobre el de las multinacionales. Con una refinería en la Ciudad, los vecinos no pueden pagar el combustible más caro que en Capital y mucho más que en otros lugares en total desigualdad de condiciones", sentenció Carrizo. Los Concejales informaron que mientras en Campana un litro de combustible premium en YPF cuesta $46.27 (único lugar donde no se cobra la tasa vial municipal), en Capital (en estaciones de servicio de la misma marca) se abona $43.47, es decir, casi $3 menos. "Además, en otras marcas con asiento en nuestra ciudad, gracias a la tasa municipal que impuso Abella el combustible es aún más caro, alcanzando en Axxion, la nafta premiun, a $47.68, y en Shell $48.10". Preocupado por la dolarización de todos los pecios en la economía, y con la mirada sobre los ingresos de los trabajadores, el concejal Insausti expresó: "La pérdida del poder adquisitivo de los sueldos frente a la inflación es evidente, ya que las paritarias no superaron en promedio el 25% cuando la inflación ya superó el 40%. Por eso no podemos mirar para otro lado y reclamamos la intervención estatal en el control de los precios de los bienes de consumo, para que en este caso, nuestros vecinos puedan seguir movilizándose para ir a sus trabajos, trasladarse al hospital o llevar a sus hijos a la escuela" concluyó.

Foto: Archivo.



