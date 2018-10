La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Con tres funciones y a sala llena se estrenó "El Pago de las Almas"







Guionada y dirigida por Daniel Pelayo y con la participación de artistas locales el largometraje fue un éxito. Pelayo adelantó que habrá más funciones para aquellos que no pudieron verla. El largometraje guionado y dirigido por Daniel Pelayo e interpretada por actores locales se mostró a la comunidad tanto de Zárate como de Campana. Tuvo su debut el pasado viernes en el Teatro del Círculo Popular de Cultura en Zárate. Luego el domingo se presentó en el Teatro La Rosa de nuestra ciudad con dos funciones a las 19.00 y 21.00 horas. Con sala llena en las tres funciones (más de 550 localidades), "el film tuvo su proyección con gran éxito, no solo por lo que de números se trate, sino que por los comentarios recogidos de los espectadores a la finalización de cada una de las funciones", comentó Claudio Valerio como parte del equipo. Por su parte Pelayo agregó "fue una sensación extraordinaria y única, es difícil explicarlo. Son sueños y etapas o proyectos cumplidos, me agarró sorpresa por la repercusión y la verdad es un mimo al corazón". En "El Pago de las Almas", el director refleja situaciones estresantes y pone en evidencia aspectos de naturaleza humana, como ser la avaricia y el poder. La intriga es común denominador en gran parte de sus escenas. Es una película con actores y locaciones de Campana y Zárate; es un film que está ambientado en el presente, aunque algunos de los personajes están caracterizados diferentes. Sin auspicios ni subsidios, el largometraje proyectado puede ser clasificado como de acción, aunque tiene su cuota de suspenso y ficción. Pelayo adelantó que habrá más funciones para aquellos que no pudieran verla y que muchos ya han preguntado. Además se proyectará en Rosario en un grupo familiar.

Daniel Pelayo hablando con el público





Actores y técnicos en el Circulo de Zárate



