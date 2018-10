GPS: Arte&Otra Cosa (Castelli 532, Campana) -Bisellia (Estrada 718, Campana) - Dappiano´s (Alem 848, Campana) - Mauri´s (Dorrego 745, Zárate) - 17 Unidos (Moreno y Sivori, Campana)- "El Bondi" (El Dorado 1518, Maschwitz) - SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate)- Pedro Barbero (San Martín 373, Campana) – Pachamama (Jean Jaures 724) VIERNES Bisellia Teatro Bar: 21 habrá tributo a Luis Miguel. Después de medianoche estará el ciclo "Virtudes". Dappiano´s: Tocan los locales "Los Monos Negros" junto a "Aeropajitas" (Perú) y "Anti-banda" (Uruguay). La entrada costará 2 x 100$ hasta las 1 am.

Punk Internacional: “Los Monos Negros" (punk) recibirán a “Aeropajitas" (Perú) y “Anti-banda" (Uruguay) en Dappiano´s. . Mauri´s Bar: Tocan "Tenebra" y "Balacera" (metal). Entrada solidaria: 30$ + alimento no perecedero. SÁBADO Arte&Otra Cosa: "Humedales Swing" cuarteto de jazz. A las 21:30. Teatro Municipal Pedro Barbero: "Aquí no hay quien viva" con la dirección de Gustavo Dappiano y gran elenco. A las 20. 17 Unidos: Viene a la ciudad Uriel Lozano. Bisellia Teatro Bar: A las 21 cantará Cintia Arévalo (folklore). Después de las 24 habrá fiesta con temática de los 80´s y 90´s. Centro Cultural Pachamama: Estará el ciclo "Plaga" con "Wicca", "Furgonautas" y "Transfuzzion Circa". Mauri´s Bar: Tocarán los grupos "Vanadio" y "Arleking". La entrada costará 50$. SuperFreak (Independencia y Brown, Zárate): Tocará la experimentada banda "Cabezones" con "DUM / T.T.T" de invitado. Centro Cultural "El Bondi": "Varieté bajo las estrellas": Teatro, circo, música y mucho más. DOMINGO Bisellia Teatro Bar: A las 21 tocará Gustavo Chazarreta y trio. A medianoche será el turno de "Ghost of Blues". Teatro Municipal Pedro Barbero: "Aquí no hay quien viva" con la dirección de Gustavo Dappiano y gran elenco. A las 20.

Agenda de Fin de Semana:

12 al 14 de Octubre de 2018

