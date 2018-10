La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 El hombre centenario

Cuento de Gonzalo Augusto Firpo









Gonzalo Augusto Firpo. Foto: Archivo.

En los mitos griegos, Crono (Chronos) era el dios de las edades. Dios primordial del tiempo y el destino. Personificación del tiempo, se dice en las obras filosóficas presocráticas. NOMBRE EN LATÍN (Khrónos) - NOMBRE EN GRIEGO (Xpovoc) FAMILIA Gea o Hydros. Thesis. Ananké. Éter. Érebo o Fanes. Kairos. Euribia. Mi padre adoptivo falleció a los 49 años de edad. Simplemente se sintió mal de repente, se acostó un rato y falleció allí en su cama. Estábamos todos en la casa cuando mi madre (también adoptiva) comenzó a gritar; mis hermanos y yo corrimos para ver que sucedía pero ya nada se podía hacer. Se había ido. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo, era un domingo muy frío de invierno. Un día gris. Era muy joven él y muy chico yo. Aunque pasaron muchísimos años lo recuerdo perfectamente bien. Ese día pensé por vez primera en lo frágil y finita que es nuestra existencia. Por primera vez me di cuenta que la vida es realmente corta y efímera. Ese día también me prometí, ante las lágrimas de mi madre, pasar los 50 años de vida y no perecer antes como mi papá. Fue una promesa tonta y a medias porque nadie puede manejar la muerte. Quizás, y sólo quizás, uno pueda manejar un poco la vida pero definitivamente es imposible manejar la muerte. ¿¡Manejar la vida!? Si, y a medias también. Uno puede cuidarse un poco, no asumir ciertos riesgos y cuidarse mucho la salud pero no mucho más que eso. Si ando a 200 kilómetros por hora en una moto con los ojos cerrados y soltando las manos del manubrio definitivamente no estoy cuidando mi vida. Lo mismo si me castigo con las drogas o si juego a la "ruleta rusa" como un loco desquiciado. ¡Un poco uno puede cuidarse! Pasada cierta edad hacerse estudios regularmente, no se… no fumar, comer sano, hacer deportes. ¡Y ser feliz! Ser feliz debe ayudar a la longevidad. ¡Soslayar la mala sangre también! Mi padre biológico, a quien tuve la suerte de conocer, vivió hasta los 90 años. ¡Vaya perennidad la de este hombre! ¿Será cuestión de cuidarse un poco pero también de los genes? Porque según pude averiguar mi madre biológica vivió hasta los 99 años. Las hembras en muchas especies suelen vivir más años que los machos. Mis abuelos biológicos maternos pasaron sobradamente los 90 años de edad aunque no llegó ninguno de los dos a los 99. El que si llegó fue mi abuelo paterno (paterno de sangre). ¡Hombre fuerte si los había tales! Él dejó este mundo terrenal a los 99 y medio. "Agustino" se llamaba, aunque yo no tuve la dicha de conocerlo. Cuando yo cumplí los 51 años de edad, como había prometido ante las lágrimas de mi querida madre, me propuse ser un hombre centenario. ¡Sí, así como lo leen! El día de mi cumpleaños número 51 me dije a mi mismo: _"Augusto tú tienes que llegar a los 100 años se vida". Como si uno pudiera decidir sobre la vida y la muerte. Creo que más se trata de suerte porque si uno tiene los genes y además se cuida pero en la esquina te pisa un colectivo tu sangre vitalicia y tus cuidados se van al otro mundo sin dar aviso y matándose de risas. ¡Sin chistar! _"Tú tienes que ser el hombre centenario de la familia".- me dije. ¡Si está en los genes, los genes los tienes!¡Si de cuidarse se trata, sólo debes cuidarte! ¿¡Y la suerte!? ¡Vaya que la tienes! ¡Tienes una gran familia y una vida hermosa! ¡Ser centenario no es tarea fácil, lo difícil es vivir para contarlo! Recuerdo exactamente que cuando cumplí 51 años me prometí pasar los 99 de mis ancestros. ¡Lo recuerdo como si fuera hoy mismo a pesar de que pasaron ya 50 años! FIN Gonzalo Augusto Firpo - Mail:gonxa02@gmail.com

El hombre centenario

Cuento de Gonzalo Augusto Firpo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: