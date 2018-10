El profesor vuelve a las andadas

Luego de publicar a principios de año "Familia entrelazada", su primera novela; Patricio Alberto Cullen Ahora editará un libro de cuentos e incluirá uno recientemente premiado y otro de hace veinte años.

Días pasados, en la sede Buenos Aires del Partido Socialista Obrero Español, el Profesor Patricio Cullen fue distinguido con el primer premio por su cuento "El hombre y el agua", recibiendo la medalla de plata, diploma y la edición sin cargo de un libro de cuentos a manos de la editorial "De los 4 Vientos".

Titular del Laboratorio de Física e Investigador de la UTN Regional Delta hasta el año pasado, y especialista en educación, Patricio Alberto Cullen volvió a su amor de juventud y escribió la novela de ficción "Familia Entrelazada", que editó a principios de año.

Merced al premio que acaba de recibir, el nuevo libro de Cullen ya se encuentra en proceso de edición. Se llamará "Qué pasó con Juan y otros relatos". El primer cuento es justamente ese, Qué pasó con Juan. Es el mismo que resultara ganador del primer premio en el Concurso Literario "Centenario Campana Boat Club", hace 20 años atrás.

"El primer relato –adelanta Cullen sobre su libro de cuentos próximo a editarse- habla del encuentro con momentos felices perdidos que no fueron pero estaban, luego se desgranan relatos de otras pérdidas como de dejar de vivir despacio o de contar con lealtades firmes. Otros intentan aproximaciones, al mundo de la infancia o mejor a la interfase del chico con el grande, y a otros tiempos de nuestro país cuando regían otros códigos, quizás más directos y más crueles. Siguen relatos sobre la nostalgia, el afán enmascarado de protagonizar hechos fantásticos y un intento vano de comprender otras realidades. Se aborda también el aparente azar que no lo es trasmutado en venganza, la grandeza de vidas simples, la emoción del fútbol y la pulsión heroica. El cierre es la razón de este libro, el relato premiado con esta edición que describe o intenta describir la enfermiza obsesión, y algo que no he podido evitar incluir, una visión del sentido de la educación".