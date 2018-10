El encuentro se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio de Mitre y Puccini.

El plantel de Villa Dálmine cerrará hoy su preparación para recibir mañana a Deportivo Morón en el encuentro que quedó postergado de la quinta fecha del campeonato del Nacional B y que se jugará este sábado desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Yamil Possi.

Para el Violeta será la oportunidad de cortar una racha de tres partidos sin triunfos después del empate 2-2 con Mitre de Santiago del Estero y de las derrotas consecutivas con Chacarita e Independiente Rivadavia de Mendoza.

En este panorama, el entrenador Felipe De la Riva podría llegar a realizar alguna modificación en la formación titular, especialmente a partir de la habilitación de Cristian "Jopito" Álvarez, quien debutó el pasado domingo en Mendoza. Su ingreso, llegado el caso, podría darse tanto en la línea de mediocampistas como en la posición de enganche. Otro jugador con posibilidades de iniciar el juego es Renzo Spinaci, quien fue titular en los partidos de Copa Argentina y frente a Independiente Rivadavia reemplazó a Federico Jourdan a los 10 minutos de la segunda parte.

Igualmente, la situación que más preocupa en las huestes Violetas son las dudas que han aparecido en los últimos tres encuentros en la zona defensiva y, sobre todo, en la capacidad para contrarrestar el juego aéreo. Sin embargo, difícilmente De la Riva modifique nombres en ese aspecto.

TRES PARTIDOS. Mañana sábado se disputarán tres encuentros postergados de la quinta fecha del campeonato, porque además de Villa Dálmine vs Deportivo Morón también jugarán: Arsenal vs Mitre de Santiago del Estero y Gimnasia de Jujuy vs Instituto de Córdoba. En tanto, seguirá pendiente Defensores de Belgrano vs Temperley.



Cristian Álvarez debutó en Mendoza y podría ser titular ante Morón

LA RESERVA PERDIÓ CON CHACARITA

Por la quinta fecha del Torneo de Reserva del Nacional B, Villa Dálmine perdió 1-0 ayer como visitante frente a Chacarita en la cancha principal del predio polideportivo del Funebrero. El único gol del encuentro lo marcó Agustín Piñeyro, de penal, en el cierre de la primera parte.

El equipo Violeta, dirigido por Martín Piñeyro, estuvo compuesto íntegramente por jugadores de las divisiones juveniles y fue el siguiente: Rodrigo Nicasio; Matías Benítez, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Marco Castrellón (ST 38m Mateo Vera); Camilo González, Fernando Rodríguez, Eric Perazzo (ST 30m Gonzalo Leguizamón); Alfredo Dinelli; Gastón Martiré y Francisco Nouet.

En tanto, en el banco de relevos quedaron: Dylan Salles, Marcelo Vargas, Valentino Vitetta, Leandro Pérez y Santiago Patroni.

El próximo compromiso de Villa Dálmine en este torneo será frente a Ferro Carril Oeste como local por la sexta fecha de la Zona B.