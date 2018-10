P U B L I C





CLAUSURA: EL CCC JUEGA EL MIÉRCOLES Por el Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana volverá a jugar recién el próximo miércoles como visitante frente a Náutico Zárate por la quinta fecha, última de la primera rueda. En este certamen, el Tricolor (que utiliza un equipo alternativo al del Provincial, compuesto en su mayoría por juveniles) es líder de la Zona B con cuatro victorias en cuatro presentaciones. Por su parte, el Ancla acumula tres triunfos y una derrota hasta el momento y es escolta del CCC. Por esta misma quinta fecha de la Zona B y también el miércoles desde las 21 horas se enfrentarán Honor y Patria de Capilla del Señor (1-3) e Independiente de Zárate (1-3). En tanto, el Campana Boat Club (0-4) postergó su encuentro con Central Buenos Aires de Zárate (3-1). Después de vencer a Defensores Unidos como local en su debut, el Tricolor buscará esta noche su primer triunfo como visitante. Por la segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana enfrentará esta noche como visitante a Juventud de Cañuelas con el objetivo de estirar su buen arranque. Es que, en su debut, el Tricolor superó 85-77 como local a Defensores Unidos de Zárate, en un partido en el que mostró la intensidad que pretende su entrenador Sebastián Silva y también diferentes vías de gol: Maximiliano Gutiérrez (cinco triples) fue el máximo anotador con 24 puntos, pero también se destacaron en ese aspecto el base Facundo Romani (19) y el pivot Martín Delgado (18) Por su parte, Juventud de Cañuelas cayó en su debut: perdió 76-62 como visitante frente a Regatas de San Nicolás. Su máximo anotador en ese encuentro fue Leandro Valicenti, quien sumó 19 puntos. Además, en doble dígito también terminaron Oscar Guillamondegui (su hombre de mayor protagonismo ofensivo) y Manuel Rioyo (tres triples), ambos con 15 puntos. La segunda fecha de la Zona Norte "B" se jugará íntegramente esta noche y tendrá también un duelo de ganadores en la primera fecha, Regatas de San Nicolás vs Ciudad de Saladillo, y un choque de perdedores en el debut con Defensores Unidos y Platense de La Plata (perdió 76-71 con Ciudad de Saladillo). FECHA 2: PROGRAMACIÓN Zona Norte "A": Atenas de La Plata vs Los Indios de Junín (viernes 21.30); Deportivo San Vicente vs Independiente de Zárate (domingo 20.00) y Sportivo Pilar vs Somisa de San Nicolás (domingo 20.00). Zona Norte "B": Juventud de Cañuelas vs Ciudad de Campana (viernes 21.30); Regatas de San Nicolás vs Ciudad de Saladillo (viernes 21.30); y Defensores Unidos vs Platense de La Plata (viernes 21.30). Zona Sur: Sarmiento de Coronel Suárez vs Blanco y Negro de Coronel Suárez (viernes 20.00); Carlos Pellegrini de Punta Alta vs Sporting de Mar del Plata (sábado 21.00); y Teléfonos de Mar del Plata vs Independiente de Tandil (sábado 20.00).

FRANCISCO SANTINI TUVO UNA BUENA PARTICIPACIÓN EN EL CIERRE DEL JUEGO FRENTE A DEFENSORES UNIDOS (FOTO: MAURO VALERIO).



Básquet:

Ciudad viaja a Cañuelas para su segunda presentación en el Provincial de Clubes

