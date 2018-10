Trece alumnos participaron del encuentro realizado en las canchas del Club Ciudad de Campana que también contó con la presencia de tenistas de localidades aledañas. La Escuela Municipal de Tenis que funciona en el barrio Ariel del Plata y está a cargo de Franco Mazzoni participó el pasado fin de semana de un nuevo encuentro de la Liga de Escuelas de Tenis. El evento se realizó en las canchas del Club Ciudad de Campana con la participación también de chicos de clubes de ciudades aledañas como Zárate, Escobar y Pilar. Por la Escuela Municipal, dependiente de la Dirección de Deportes, participaron 13 chicos: ocho en la categoría Sub 12 y cinco en Sub 14. Agustín, Lucas Galarza y Ezequiel Marckievich participaron en la categoría Sub12 y obtuvieron el primer lugar en la Copa de Bronce, mientras que Bautista González, Bautista Rodríguez y Leonel Imboden alcanzaron el 2º lugar en la Copa de Oro. En tanto, los chicos Sub 14 hicieron su primera experiencia, la cual fue muy positiva. "Los jóvenes deportistas vivieron la jornada con un gran entusiasmo que se reflejó dentro de la cancha con total alegría y jugadas magníficas. Y fueron acompañados por sus familiares que alentaron y animaron a los chicos en este interesante desafío deportivo", remarcaron desde la Dirección de Deportes.

LOS CHICOS COMPITIERON EN LAS CATEGORÍAS SUB 12 Y SUB 14.



La Escuela Municipal compitió en la Liga de Escuelas de Tenis

