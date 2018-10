La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 12/oct/2018 Mitos de la nutrición

Por Lic. Irina Reboni











Hoy quiero contarles sobre algunos mitos que suelen consultarme frecuentemente en el consultorio y seguro muchos de Uds se los cuestionan a diario. 1- El huevo incrementa el colesterol y es malo para la salud. FALSO Se sabe que los alimentos en general contribuyen a subir el colesterol solo en 1/3 por lo que en el caso del huevo se pueden consumir evitando frituras. Además son una excelente fuente de proteína de alto valor biológico al igual que las carnes! 2- Las harinas engordan. FALSO Las harinas son lo que nosotras, las nutricionistas, llamamos al grupo de los cereales, estos incluyen todos los alimentos elaborados a base de algún tipo de harina (trigo, avena, cebada, centeno, almidones), arroz, masas en general, polenta, pizza. Si las seleccionamos de forma integral son nutricionalmente más completas (conservan vitaminas y minerales). Debemos saber la cantidad y la frecuencia de consumo para poder disfrutarlas sin reprimir el placer de ingerirlas! 3- El agua engorda si la consumo con la comida. FALSO El agua por definición es acalórica es decir NO tiene calorías por lo tanto no engorda en ningún momento del día. Es vital para el adecuado funcionamiento de nuestro organismo, por ejemplo muchas veces el dolor de cabeza radica en que estamos deshidratados y es un llamado de atención que nos hace el cuerpo. 4- Los productos integrales son dietéticos. FALSO Lo que sí podemos afirmar es que son mejores, nutricionalmente hablando, pero no tienen menos calorías que un producto elaborado con harinas refinadas o blancas. 5- Saltear comidas o reducir mucho las porciones, adelgaza más rápido. FALSO Al contrario, se sabe que si cada día comemos menos el cuerpo reacciona guardando lo poco que se come y sin gastar nada más que lo justo y necesario, por lo tanto empezamos a subir de peso en vez de bajar. 6- El azúcar mascabo tiene menos calorías que el azúcar refinado. FALSO Ambos son azúcares por lo que calóricamente son muy parecidos. La diferencia radica en que el azúcar mascabo no tiene refinamiento por lo que conserva algunos micronutrientes en cantidades no significativas. Pero tengan en cuenta que NO es dietético sino nutricionalmente más completo que el azúcar blanco refinado. 7- Los productos light se pueden consumir en forma libre. FALSO Los productos light son muy buenos para hacer planes alimentarios si se controlan sus cantidades, sino piensen que quizá comer 2 o 3 porciones de algo light tiene las mismas calorías que 1 porcion del mismo alimento en versión común o no diet. Próximamente les hablaré sobre REALIDADES de la nutrición, estén atentos a nuestros NOTISERENARE! Lic. Irina Reboni, Coordinadora Equipo de Nutrición SERENARE

