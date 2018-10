La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/oct/2018 Para Barrichi la negociación paritaria no está cerrada







El líder de los municipales remarcó que la discusión salarial continúa abierta. Ayer concluyeron asambleas en los sectores de trabajo, en donde los empleados habrían manifestado su intención de lograr una suba mayor a la última propuesta del Municipio. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), Carlos Barrichi, afirmó este viernes que la negociación paritaria con el Gobierno local "no está cerrada" y que el gremio continuará buscando una oferta superadora a la última propuesta. Esta semana, el Municipio elevó en 4 puntos porcentuales la suba salarial para el segundo semestre del año paritario, estirando el ofrecimiento total a un 20%. De esta manera, junto con los 9 puntos otorgados en el tramo marzo-agosto, los municipales redondearían así un incremento anual de casi el 30%. Pero pese a que el Gobierno logró acercarse a las pretensiones del STMC, la discusión salarial continuará. "La negociación paritaria no está cerrada. El martes, como estaba previsto, nos vamos a reunir y vamos a seguir discutiendo el mandato de la asamblea", adelantó Barrichi, en declaraciones difundidas por la secretaría de Prensa del gremio. Ayer se terminaron de realizar asambleas en distintos sectores de trabajo del Municipio y, si bien no trascendió la decisión final de las bases, los empleados estarían solicitando una actualización salarial mayor a la propuesta por la gestión Abella. Algo que no sorprende: según consultoras privadas, la inflación se situará por encima del 40% en este 2018.





Para Barrichi la negociación paritaria no está cerrada

