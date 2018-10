Colisionaron dos motos en San Lorenzo y Castilla. Uno de los rodados escapó, mientras el conductor del otro resultó herido El barrio Villanueva sigue sumando accidentes de tránsito en las últimas semanas: ayer por la mañana, en la esquina de San Lorenzo y Castilla colisionaron dos motos, resultando herido el conductor de una de ellas. El choque ocurrió pasadas las 7 de la mañana e involucró a una Zanella 110cc, cuyo conductor sufrió diferentes traumatismos y debió ser asistido y trasladado al Hospital San José por personal del SAME. En tanto, el conductor de la otra moto escapó del lugar tras la colisión, sin importarle el estado de salud del hombre que quedó tendido sobre el pavimento. En el lugar, además de la ambulancia del SAME también se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla.

#Dato Choque de dos motos en San Lorenzo y Castilla a las 7,30hs, una se dio a la fuga dejando al conductor de la Zanella 110 tirado en la esquina. Se hizo presente móvil zona 7 de Comando Patrulla y solicitó la ambulancia del SAME que lo trasladó al hospital San José #Campana pic.twitter.com/ydOBd8HXlX — (@dantrila) 12 de octubre de 2018

Nuevo choque en el barrio Villanueva

