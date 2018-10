El martes se anunciarían nuevas medidas de fuerza El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) emitió ayer un comunicado en el que "denuncia la actitud autoritaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de querer imponer una pauta salarial a la baja sin abrirse a ningún tipo de negociación". Según explica el texto replicado por los diferentes gremios que integran el Frente, "el FUDB ha solicitado un cuarto intermedio para continuar las negociaciones y le ha planteado al Gobierno que la propuesta tiene que contemplar la pérdida del poder adquisitivo por inflación, debiendo ser el 24,3% en agosto y el 31% en septiembre, y una cláusula que garantice, de aquí a fin de año, que los salarios de los docentes activos y jubilados no pierdan frente a la inflación". Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el comunicado, el gobierno provincial "se negó sistemáticamente" a considerar dicho planteo y "a entablar negociaciones, sabiendo que si la propuesta hubiera contemplado los términos planteados por el Frente, se hubiera puesto a consulta de la docencia". Antes esa situación, desde el FUDB ratificaron que "no se va a acordar una propuesta salarial a la baja como ha intentado imponer el Gobierno en todo este tiempo" y también "la voluntad inquebrantable de los trabajadores de la educación", quienes brindaron el mandato correspondiente "para seguir exigiendo paritarias libres, salarios dignos y escuelas seguras". "No vamos a permitir que a la Paritaria Docente la conviertan en una oficina de notificaciones del Gobierno Provincial", remarcaron desde el Frente, al tiempo que adelantaron que el próximo martes se realizará una conferencia de prensa donde estarán representados Docentes, Médicos, Judiciales, Estatales y Auxiliares de la Educación para "anunciar acciones conjuntas ante la intransigencia del Gobierno de María Eugenia Vidal".

Paritaria docente:

Los gremios acusaron al gobierno provincial de tener una "actitud autoritaria"

