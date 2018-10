El partido comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini. El Violeta acumula tres juegos sin victorias y dos derrotas en fila. Cristian González ingresaría como segundo marcador central en el único cambio que realizaría De la Riva. En un partido postergado de la quinta fecha (fue suspendido por lluvias), Villa Dálmine recibirá esta tarde desde las 15.30 horas a Deportivo Morón con la necesidad de recuperar solidez y confianza para tratar de retomar la senda positiva por la que inició este campeonato de la Primera B Nacional. De hecho, todo iba perfecto para el Violeta hasta los 77 minutos de la tercera fecha que disputó como local frente a Mitre. Es que hasta ese momento acumulaba siete goles a favor, ninguno en contra y estaba sumando los 9 puntos. Pero el elenco de Santiago del Estero aprovechó una desatención de la defensa y posteriormente una falla del arquero Juan Ignacio Dobboletta para llegar al empate y a partir de entonces todo cambió para el equipo de nuestra ciudad. Ese golpe resquebrajó su solidez y los errores se repitieron frente a Chacarita e Independiente Rivadavia, que también marcaron a partir de envíos aéreos y le infligieron las dos derrotas consecutivas que anteceden al encuentro de esta tarde. Por ello, el DT Felipe De la Riva buscará hoy que su equipo recupere confianza en su capacidad para defenderse y en ese sentido apostará por el regreso a la titularidad de Cristian González (quien mostró dudas en el partido ante Chacarita), quien ingresará en reemplazo de Marcos Martinich y formará zaga central junto a Fernando Alarcón. Después, todo indica que el uruguayo repetiría los mismos nombres en la formación titular, por lo que Cristian Álvarez seguiría en el banco y la formación inicial para esta tarde sería: Juan Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian Gonzá-lez, Juan Ignacio Alva-cete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. En tanto, entre los suplentes, la novedad más importante es el regreso de Federico Recalde y la salida de Renzo Spinaci (ingresó en el segundo tiempo en Mendoza). "Fede" estará en el banco junto a Juan Pablo Lungarzo, Marcos Martinich, Agustín Bellone, Cristian Álvarez, David Gallardo y Marcelo Estigarribia. Para el Violeta, este encuentro frente a Morón también es importante porque se trata de un rival directo en la lucha por la permanencia y porque le brindaría la oportunidad de despegarse hasta cinco puntos de distancia de Los Andes en la tabla de los Promedios (el Milrayitas divide por la misma cantidad de partidos que el equipo de nuestra ciudad). En tanto, el Gallito llegará a Campana con el alivio de haber conseguido su primera victoria del campeonato en la fecha pasada (1-0 sobre Agropecuario de Carlos Casares), pero con ruido interno por las desavenencias entre su figura, Román Martínez (ex Tigre, Arsenal y Lanús, entre otros) y la dirigencia, que motivaron que el mediocampista se ausente de las prácticas esta semana. Además, Walter Nicolás Otta no podrá contar con el arquero Julio Salvá, expulsado frente a Agropecuario, por lo que en el arco estará Bruno Galván. Entonces, la probable formación de "Nico" para enfrentar esta tarde a Villa Dálmine sería con Bruno Galván; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Juan Celaya; Junior Mendieta, Gastón González, Matías Nizzo, Gerardo Martínez, Nicolás Ramírez y Facundo Pumpido. El partido comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y será arbitrado por Yamil Possi. OTROS DOS ENCUENTROS. Hoy se disputarán tres encuentros postergados de la quinta fecha del campeonato, porque además de Villa Dálmine vs Deportivo Morón también jugarán: Arsenal vs Mitre de Santiago del Estero (15.30) y Gimnasia de Jujuy vs Instituto de Córdoba (17.00). En tanto, seguirá pendiente Defensores de Belgrano vs Temperley, al igual que Ferro Carril Oeste vs Central Córdoba de Santiago del Estero.

MARIANO MIÑO APORTA LA CUOTA DE DESEQUILIBRIO INDIVIDUAL EN OFENSIVA.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine recibe a Deportivo Morón con la necesidad de recuperar confianza y algo más

