Macri hizo anuncios para "mejorar el sistema de acceso a la vivienda"

Adelantó topes a cuotas de créditos UVA, una nueva ley de alquileres y un refuerzo al Plan de Vivienda. Además garantizó que los créditos ANSES tendrán más beneficios, con el fin de "darles soluciones a la clase media". El presidente Mauricio Macri anunció ayer una serie medidas que apuntan principalmente a la clase media, con topes a las cuotas de los créditos hipotecarios UVA y el envío al Congreso de una nueva Ley de Alquileres. Además, el Jefe de Estado garantizó que se va a "mejorar el sistema de acceso a la vivienda" y que los créditos ANSES tendrán más beneficios, con el fin de "darles soluciones a la clase media". En una presentación que realizó en la Residencia de Olivos, Macri comentó que a las casi cien mil familias que cuentan hoy con créditos UVA, "las dificultades que atravesamos en los últimos meses les han traído incertidumbre y muchos temen que se disparen las cuotas". "Por eso, le vamos a poner un tope a los aumentos de esas cuotas para darles previsibilidad", resaltó. Con relación a los alquileres, dijo que "desde hace décadas que no hay una nueva Ley. Por eso, vamos a presentar un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a temas como garantías, actualización. Espero que este tema avance pronto en el Congreso". Macri también aseguró mejoras para el sistema de acceso a la vivienda "que estaba roto desde hace mucho tiempo", y resaltó que este año hay "60 mil viviendas en construcción". Asimismo, destacó que el Procrear será "más justo" y que habrá más beneficios en los créditos ANSES, como descuentos en corralones y comercios. LOS ANUNCIOS Una de las medidas anunciadas busca paliar el aumento de las cuotas de aquellos que tienen o quieran acceder a un crédito UVA. Según los cambios, éstas no podrán superar el 10% de suba de lo que se incremente el índice que mide los salarios. Además, la nueva Ley de Alquileres que será enviada al Congreso prevé: actualización de los precios semestral mediante una fórmula conformada por partes iguales, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeciente de Variación Salarial (CVS), contratos de tres años, mayor acceso a las garantías, y comisiones a cargo de los propietarios. Una de las consecuencias que se busca es que además haya una mayor formalización de los contratos ante la AFIP. Además se establece un nuevo llamado del Plan ProCreAr Casa Propia y Construcción. Para esto se destinarán $ 10 mil millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El subsidio, no va a ser más de capital, sino en la tasa y en el terreno para la construcción. También se actualizan los montos máximos para subsidio y crédito del ProCreAr Ahorro Joven. Por otro lado, se relanza la iniciativa Mejor Hogar en coordinación con los créditos Anses para mejoramiento, ampliación y refacción del hogar. Se proyecta dar cerca de medio millón de créditos y descuentos del 5% al 20% en corralones de todo el país, para la compra de materiales y productos para el hogar. Los créditos son de hasta $ 80.000 para jubilados y beneficiaros de AUH. Por último, para facilitar la construcción se dará impulso para desarrolladores vía exención de IVA, impuesto a los débitos y créditos, ganancias e ingresos brutos (sujeto a adhesión de las provincias). En este punto, se prevé exención de IVA (vía devolución de crédito fiscal) para proyectos de viviendas de hasta 140.000 UVAs. Se busca promover la construcción de 60.000 viviendas con estos beneficios en 4 años. También se contempla el crédito intermedio a desarrolladores contra boleto de compraventa, y seguros de caución para que puedan acceder al financiamiento intermedio. En tanto, se procederá a la licitación de tierra pública (AABE) para la construcción y uso de recursos del Fonavi como fondo de garantía para otorgar crédito a las pymes constructoras provinciales

Compartimos algunas de las medidas que el presidente @mauriciomacri anunció para reforzar el #PlanNacionalDeVivienda.

⏯️Mirá el anuncio completo: https://t.co/6xiXojJaup pic.twitter.com/lctWXpBSdx — Políticas Sociales (@CNCPS_oficial) 12 de octubre de 2018

Macri hizo anuncios para "mejorar el sistema de acceso a la vivienda"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: