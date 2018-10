La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/oct/2018 Opinión:

Nuestro planeta en peligro

Días atrás, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU alertó sobre la situación de peligro de nuestro planeta, y de que es una diferencia de solo medio grado de aumento de la temperatura, tendría consecuencias devastadoras, por lo que cada vez es más urgente limitar el aumento de la temperatura global a un maximo de 1,5 grados, temperatura la cual fue el corolario de los Acuerdos de París, en el que la mayor parte de países del planeta se comprometieron (excepto Estados Unidos) a "mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC". El último informe del IPCC, denominándose como "un último llamado" para salvar a la Tierra de una inminente catástrofe, manifiesta que "el tiempo se está acabando". De hecho, según el reporte, actualmente vamos camino a un aumento de 3 ºC, muy por encima del máximo de 2 ºC contemplado por los Acuerdos de París sobre cambio climático, cuyas consecuencias podrían ser devastadoras. El estudio explica los efectos que tendría un incremento de temperaturas del 1,5 y los compara con los de una subida de 2 grados. Por ejemplo, el IPCC proyecta que un aumento de la temperatura global de 2 grados acabaría con todos los arrecifes de coral, mientras que un incremento de 1,5 los reducirá entre un 70% y un 90%. Otra diferencia importante es que el nivel del mar aumentaría 10 centímetros más al pasar de 1,5 a 2 grados lo cual expondría a alrededor de 10 millones de personas a inundaciones. A su vez lograr que la temperatura no supere los 1,5 grados supondría reducir el número de personas expuestas a los riesgos climáticos y la pobreza en varios cientos de millones. También limitará la prevalencia de enfermedades como el dengue. Para el IPCC es posible evitar que la temperatura llegue a los catastróficos 3 grados, para lo cual se requieren cambios a gran escala y contundentes por parte de la humanidad en su conjunto pero fundamentalmente de la dirigencia política global, en particular el de los países desarrollados que son los que más CO2 emiten. El informe afirma que si se quiere cumplir la meta del 1,5 habría que disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 45% para el año 2030, y desaparecer para el 2050, lo cual significa en términos económicos invertir alrededor del 2,5% del PBI global durante 20 años. Nuestro precioso planeta requiere de manera urgente de la toma de conciencia de la humanidad sobre a donde lo estamos llevando y que esta tome medidas inmediatas ante la inminencia de una tragedia global. El mismo IPCC en su informe incluye medidas personales que cada uno de nosotros puede tomar para revertir esta triste situación tales como comprar menos carne y productos lácteos y más alimentos de temporada de producción local, desperdiciar menos comida, utilizar autos eléctricos y caminar o usar la bicicleta para desplazamientos cortos, tomar trenes y colectivos en lugar de aviones, secar la ropa al sol en lugar de utilizar electrodomésticos y aislar mejor las casas para reducir el uso de calefacción y/o aires acondicionados. A título local, no solo alcanza con realizar obras de embellecimiento sino que hay que generar aquellas obras de infraestructura preparando a nuestra ciudad ante las no ya inminentes sino reales consecuencias del cambio climático tales como grandes tormentas y lluvias, las cuales irán empeorando y de no tomar acciones gubernamentales urgentes, cada vez más vecinos sufrirán sus consecuencias.

