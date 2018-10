La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/oct/2018 Opinión:

Escuchemos la alarma de Brasil

Por Olga García











Olga García

Las elecciones de Brasil dejan a Bolsonaro con amplias posibilidades de llegar al poder. El resultado electoral muestra la evolución de una crisis derivada de un golpe institucional que desplazó a Dilma de la presidencia. También es indispensable para la ultraderecha tener preso a Lula, encarcelamiento promovido por una justicia integrada a un espacio de corrupción. El Partido de los Trabajadores sacó en doce años de gobierno a 50 millones de brasileños de la pobreza. Sin embargo Bolsonaro, con su proyecto que apunta a injusticia y violencia hacia los más humildes, logró triunfar. En su campaña tuvo definiciones homofóbicas, machistas, racistas y a favor de la dictadura 1964-1985. Ante este panorama parece surgir hasta en algunas empresas el temor hacia las posibles medidas económicas que apuntan a una gran desnacionalización de parte de la estructura productiva. Si triunfa Bolsonaro en la 2a. vuelta se profundizará la desintegración económica regional lo que perjudica en forma importante a la Argentina. Ese sector con su proyecto busca eliminar además el sistema democrático con la disolución del pacto político-social que estableció la Constitución de 1988, tres años después de la dictadura. Los cambios estructurales que proyectan incluyen la eliminación del aguinaldo y una reforma constitucional surgida de un "colegio de acotables" sin participación amplia de ciudadanos. En Argentina el gobierno de Macri intenta evitar el default apoyado en el FMI. Esto tiene por esencia la necesidad de sostenerse en el poder y oxigena un proyecto que le da alguna posibilidad de competir en las elecciones del 2019. Hundir a nuestro pueblo en una situación económica terrible preanunciando un futuro incierto con amplias posibilidades de fracaso no le ayuda a lograr sus ambiciones. Hasta Caputo renunció ante la etapa de fracaso económico que se aproxima. Todo apunta a transformar nuestro país de nuevo en colonia, un virreinato con centro de poder en E.E.U.U. El gobierno intenta que la deuda sea una realidad aceptada, como si no existiera otra posibilidad de proyecto de país. La economía argentina fue la que peor funcionó en América Latina estos últimos años. En Argentina ya vivimos el proceso de imposición de proyecto neoliberal, la eliminación de empresas nacionales, de la educación pública, de la justicia no arbitraria y otras transformaciones terribles de la economía y estructura del estado que solo prioriza los intereses de los bancos y de la familia Macri. Lo que ocurre en Brasil enciende una luz roja para los argentinos. Plantea la necesidad de un proyecto opositor amplio cuyo eje central sea la independencia económica, que incluya justicia social y defienda la industria nacional que está siendo destruida.

Opinión:

Escuchemos la alarma de Brasil

Por Olga García

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: