La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 13/oct/2018 Opinión:

Estado de anomia

Por Gustavo Parravicini









Gustavo Parravicini. Foto: YouTube

En la Argentina Gobernada por la Alianza Cambiemos, debemos comenzar a pensar, mas, el término "Anomia", el cual suele ser empleado para hacer referencia a aspectos de la vida social en general, sea bajo la forma de descripciones de sentido común, de argumentos morales o para aludir a muchas transgresiones banales. El Gobierno toma decisiones a contrapelo de los intereses de las grandes mayorías. El presente y el futuro se instalan en un tembladeral de inseguridades. La presencia de un Estado injusto, que expresa un profundo desinterés por los sectores más débiles de la sociedad en beneficio de oligopolios; como las empresas productoras de Gas a las cual pretende retribuirles 17 mil millones de pesos que dejaron de ganar por la devaluación del peso. Y este solo es el último ejemplo de una saga , que parece no tener final. Triste recuerdo de la Estatización de deudas privadas, tal cual lo hizo la última y sangrienta dictadura; y como si fuera poco con empresas pertenecientes al grupo económico del mismo Presidente de la Nación y de la clase que nos Gobierna por el voto del pueblo; dato no menor, contradicción que quedará en nuestra historia y esperemos sea analizada, aclarada y comprendida; para que jamás volvamos a votar a nuestros verdugos, responsabilidad que sin duda recae más sobre los espacios políticos; toda vez que son quienes se organizan para llegar al poder con la clara premisa de hacer más feliz a los ciudadanos y terminar con las desigualdades. También tenemos créditos del FMI por miles de millones de dólares que se esfumaron en el tiempo, en la bicicleta financiera; manejada por amigos y una larga lista de políticas públicas que exceden lo económico, que sin duda han impactado de forma negativa en las relaciones sociales, y en sus, prácticas políticas y culturales. "Definida simplemente por su etimología griega, la palabra Anomia fue perdiendo su significado conceptual original en la medida que se ignoró el nexo entre el debilitamiento o falta de reglamentaciones éticas y/o legales, y su consecuencia: el imperio de la ley del más fuerte y las permanentes arbitrariedades de quienes detentan posiciones de poder en los más diversos órdenes de prácticas sociales", explica el Dr. Peter Waldmar. Sin duda, los efectos de las situaciones de anomia social presentes en la sociedad argentina actual contribuyen a la producción de sensaciones de miedo en unos y de impunidad en aquellos que adoptan conductas transgresoras en los planos éticos y/o legales desde las instituciones. Por su parte, la anomia institucional se pone de manifiesto en el incumplimiento de muchas de las metas y reglamentaciones administrativas que formalmente deberían regir el funcionamiento de las organizaciones del Estado. En esta situación entraremos al cuarto año de la gestión Macri y Asociados. Es un año electoral, y debemos estar preparados para ser bombardeados por los medios de comunicación que responden al poder económico y por políticas públicas que van a deteriorar más aún las relaciones sociales. No obstante y como siempre nos quedan esperanzas (¿qué haríamos sin ellas?); debemos juntarnos, debemos machacar sobre la necesidad de llegar a acuerdos políticos que den forma a un nuevo Estado presente en defensa de las futuras generaciones. Un espacio político lo suficientemente sensible y humanista que revierta esta situación de anomía a la que nos han traído para sacarnos hasta la posibilidad de soñar y de imaginarnos un futuro donde quepamos todos.

