El pasado sábado se disputó la octava jornada de la segunda fase y ahora, aprovechando el feriado del lunes, habrá una doble fecha.

Después de las lluvias, el pasado sábado regresó la actividad a las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana donde prosiguió la disputa de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que está disputando su segunda fase, con Lavadero Mr Was como líder de la Zona Campeonato y con OLC Combustibles al frente de la Zona Repechaje.

Hoy sábado se jugará la 9ª fecha, mientras que el lunes, aprovechando el feriado, se disputará la 10. En tanto, la octava jornada completada el pasado sábado dejó los siguientes resultados, goleadores y posiciones:

ZONA CAMPEONATO

-La Chancleta de Neymar 0 - La20 2. Goles: Joaquín Lima (2) (LA20)

-Branca FC 1 - Inmobiliaria Dacunda 3. Goles: Juan Ledesma (BFC); Leandro Bergara, Maximiliano Márquez y Carlos Prestera (ID)

-Hierros Campana 4 - Paliza Táctica 1. Goles: Julián Rodríguez (3) y Stefano Donattini (HIE); Nicolás Bodano (PAL).

-Anden938 2 - Paso a Paso 2. Goles: Agustín Di Francesco (2) (AND); Gabriel Salvatori y Augusto Puzzo (PAP).

-Inmobiliaria Gómez Ayerra 0 - Shalke 04 0.

-Humilde Team 2 - Criscar Premium 6. Goles: Joaquín Albano y Brian Montero (HUT); Emilio Boveri (3), Francisco G. Albornoz, Javier Monteiro Rodríguez y Axel Abed (CRP).

-Interacero 3 - Metalúrgica Gapsof 0. Goles: Matías Gatti, Cristóbal Vener y Tomás Gatti (ISA).

-Lubricentro El Changuito 1 - Lavadero Mr. Wash 5. Goles: Martín Garrido (LEC); Valentín Miño (2), Diego Gómez (2) y Gerardo Riva (LMW).

POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 18 puntos; 2) Inmobiliaria Dacunda, 16 puntos; 3) Hierros Campana, 16 puntos; 4) Branca FC, 14 puntos; 5) La20, 13 puntos; 6) Interacero, 12 puntos; 7) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 11 puntos; 8) Humilde Team, 11 puntos; 9) Anden 938, 11 puntos; 10) Criscar Premium, 9 puntos; 11) La Chancleta de Neymar, 8 puntos; 12) Metalúrgica Gapsof, 7 puntos; 13) Paso a Paso, 7 puntos; 14) Paliza Táctica, 4 puntos; 15) Shalke 04, 4 puntos; 16) Lubricentro El Changuito, 3 puntos.

PRÓXIMAS FECHAS. Este sábado se disputará la 9ª fecha, que tendrá los siguientes partidos: Interacero vs. Branca FC (14.00); La Chancleta de Neymar vs. Anden 938 (15.10); Lavadero Mr. Wash vs. La 20 (16.20); Criscar Premium vs. Hierros Campana (16.20); Metalúrgica Gapsof vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra (17.30); Lubricentro El Changuito vs. Inmobiliaria Dacunda (18.40); Paliza Táctica vs. Shalke 04 (18.40); Paso a Paso vs. Humilde Team (19.50).

En tanto, el lunes, aprovechando el feriado, se jugará la 10ª fecha: Paliza Táctica vs. Criscar Premium (14.00); Branca FC vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra (15.10); Lubricentro El Changuito vs. Interacero S.A (15.10); Humilde Team vs. La Chancleta de Neymar (16.20); Metalúrgica Gapsof vs. Shalke 04 (17.30); La 20 vs. Inmobiliaria Dacunda (17.30); Hierros Campana vs. Paso a Paso (18.40); Anden 938 vs. Lavadero Mr. Wash (19.50).

ZONA REPECHAJE

-Gallego Automotores 6 - Actis Seguros 3. Goles: Facundo Rambaud (2), Joel Leiva (2), Nicolás Diamante y Emanuel Pirola (GA); Jorge Bidegaín (2) y Santiago Leveling (ACS).

-CYL 0 - Bolskaya 1. Gol: Walter Piriz (BOL)

-Amigos de Ronaldo 3 - Mirtha La Pantera 0. Goles: Nicolás Fillopski, Francisco Leal y Santiago Medici (ADR).

-OLC Combustibles 3 - Plegadoras Migueles 2. Goles: Matías Casazza (3) (OLC); Ezequiel Rodríguez y Facundo Ponce de León (PLE).

-Carnicería Belén 1 - Rocamora FC 1. Goles: Miguel A. Herrera (CAB); Fernando Brito (RFC).

-Saca-Chispa FC 3 - Deportivo Malbec 4. Gastón Villanueva (2) y Luis Loyola (SCFC); Fernando Raspa (4) (DEM)

-LAD 4 - Inmatel FC 0. Goles: Julián Ithurburu (2), Pedro Martín y Nicolás Bordenave (LAD).

-Rossi Producciones 1 - La Unión 3. Goles: Matías Rojas (ROP); Juan Martín Giménez (2) y Julián Quinteros (LAU).

POSICIONES: 1) OLC Combustibles, 21 puntos; 2) Amigos de Ronaldo, 18 puntos; 3) LAD, 15 puntos; 4) Gallego Automotores, 14 puntos; 5) Mirtha La Pantera, 14 puntos; 6) Carnicería Belén, 13 puntos; 7) Plegadoras Migueles, 13 puntos; 8) Saca-Chispa FC, 12 puntos; 9) Rocamora FC, 10 puntos; 10) CYL, 8 puntos; 11) Bolskaya, 7 puntos; 12) La Unión, 7 puntos; 13) Deportivo Malbec, 6 puntos; 14) Inmatel FC, 4 puntos; 15) Rossi Producciones, 1 punto; 16) Actis Seguros, 0 puntos.

PRÓXIMAS FECHAS. Este sábado se disputará la 9ª fecha, que tendrá los siguientes partidos: CYL vs. Rossi Producciones (14.00); Deportivo Malbec vs. LAD (15.10); Inmatel FC vs. La Unión (15.10); Actis Seguros vs. Bolskaya (16.20); Mirtha La Pantera vs. OLC Combustibles (17.30); Plegadoras Migueles vs. Rocamora FC (17.30); Gallego Automotores vs. Amigos de Ronaldo (18.40); Carnicería Belén vs. Saca-Chispa FC (19.50).

En tanto, el lunes, aprovechando el feriado, se jugará la 10ª fecha: Saca-Chispa FC vs. Plegadoras Migueles (14.00); Rocamora FC vs. Mirtha La Pantera (15.10); LAD vs. Carnicería Belén (16.20); La Unión vs. Deportivo Malbec (16.20); Amigos de Ronaldo vs. Actis Seguros (17.30); CYL vs. Inmatel FC (18.40); Bolskaya vs. Rossi Producciones (18.40); y OLC Combustibles vs. Gallego Automotores (19.50).

GOLEADORES

Los máximos artilleros del campeonato son: 1) Facundo Cremon (Rocamora FC), 24 goles; 2) Tomás Gatti (Interacero), Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash) y Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), 22 goles; 5) Cristián Sica (CYL), 19 goles; 6) Julián Rodríguez (Hierros Campana) y Diego Barrios (Carnicería Belén), 18 goles; 8) Jonathan Schapert (Paliza Táctica) y Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 17 goles; 10) Agustín Monteleone (Shalke 04), 16 goles.