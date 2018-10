Breves Deportivas

Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 13/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 13/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Remo:

AJEDREZ INFANTIL EN ZÁRATE: esta tarde se realizará un nuevo Torneo Escolar de Ajedrez en el Club Náutico Zárate.- BA2018; PIGNATIELLO PLATEADA: la nadadora argentina Delfina Pignatiello cosechó su segunda medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud.- PARETO, ORO EN CANCÚN: la judoca argentina se consagró campeona del Grand Prix de Cancún.- TC; ROSSI PICÓ EN PUNTA: se llevó la pole provisoria del viernes en Toay, La Pampa.- LIGA CAMPANENSE: hoy sábado se disputarán partidos pendientes de la fecha 13 de los campeonatos de Tercera y Cuarta División.- LIGA; TORNEO FEMENINO: Juventud Unida ratificó su condición de líder al vencer a Desamparados FC.- BA2018: PIGNATIELLO PLATEADA La nadadora argentina Delfina Pignatiello cosechó ayer su segunda medalla plateada en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" al terminar en la segunda posición de la prueba de los 400 metros libres. De esta manera, la delegación nacional cuenta ahora con un total de nueve medallas: 2 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. La cuenta se ampliará, dado que el tenis aseguró ya dos medallas más (Facundo Díaz Acosta está en la final de Singles y también en la de Dobles junto a Sebastián Báez) y una más también sumará la dupla Dante Cittadini y Teresa Romairone (campeones mundiales), que hoy intentará confirmar su primera posición en Nacra 15 en la Medal Race. Además, los equipos masculino y femenino de Hóckey 5 y el combinado masculino de Beach Handball se clasificaron ayer a las semifinales y tendrán doble chance de medalla. PARETO, ORO EN CANCÚN La judoca argentina Paula Pareto se consagró campeona del Grand Prix de Cancún al vencer en la final a la portuguesa Catarina Costa en la categoría hasta 48 kilos. La argentina necesitó de un minuto y 27 segundos de competencia para arrasar a su adversaria por ippon. Esta presea es la tercera dorada que cosecha la Peque en un Grand Prix, y le sirve para seguir sumando en el ranking rumbo a Tokio 2020. TC: ROSSI PICÓ EN PUNTA En el inicio de la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera, Matías Rossi se llevó la pole provisoria del viernes en Toay, La Pampa, seguido de Alan Ruggiero y Mariano Werner. El piloto de Ford está al frente de las posiciones por el título y viene de hacer la pole en La Pedrera y salir segundo en la final. Ayer apareció en el cierre de la primera tanda clasificatoria con una vuelta de 1m14s415. Agustín Canapino, Jonathan Castellano, Emiliano Spataro, José Manuel Urcera, Facundo Ardusso, Gastón Mazzacane y Guillermo Ortelli completaron los diez primeros. Hoy habrá nuevos entrenamientos y se definirá la clasificación. LIGA CAMPANENSE Hoy sábado se disputarán partidos pendientes de la fecha 13 de los campeonatos de Tercera y Cuarta División. En cancha de Las Campanas jugarán: Deportivo San Felipe vs Atlético Las Praderas (10.00 y 13.30, respectivamente); Mega Juniors vs Otamendi FC (11.00 y 12.00); y Las Campanas vs Real San Jacinto (14.45 y 16.00). Mientras que en cancha de Lechuga se medirán: Defensores de La Esperanza vs El Junior (11.00 y 14.15), La Josefa vs Leones Azules (12.00 y 13.00) y Lechuga vs Juventud Unida (15.30). En tanto, la 15ª fecha del "fútbol mayor" se jugará íntegramente el lunes 15 aprovechando el feriado nacional. LIGA: TORNEO FEMENINO Por el Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol, Juventud Unida (29 puntos) ratificó su condición de líder al vencer 3-0 a Desamparados FC (8) por la 12ª fecha. Además, La Josefa (19) superó 4-0 a Defensores de La Esperanza (0); Lechuga "B" (21) igualó sin goles con Leones Azules (16); y Otamendi FC (17) derrotó 3-1 a Mega Juniors (4). Quedó libre Lechuga "A" (20). AJEDREZ INFANTIL EN ZÁRATE Esta tarde, desde las 14 horas, se realizará un nuevo Torneo Escolar de Ajedrez en el Club Náutico Zárate con la organización del profesor Fernando Romano. Es libre y gratuito para chicos y chicas de escuelas primeras de Zárate, Campana y Escobar.



