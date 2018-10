El HCD ya trata un proyecto clave para que la ciudad tenga una nueva costanera

Publicidad Se trata de la Ordenanza que permitirá que el intendente firme un convenio con el gobierno nacional para poner en valor el área de los viejos galpones del ferrocarril. Esto permitirá sumar más espacios verdes, además de poner a la "ciudad de cara al río y al sector insular". Una Ordenanza que está por estas horas en tratamiento en el Concejo Deliberante, es clave para que en los próximos años los vecinos de Campana tengan una nueva y moderna Costanera para disfrutar. El proyecto autoriza al "Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el cual tiene por objeto dejar asentados los compromisos de las partes, en relación con la afectación del inmueble identificado en el mencionado Anexo I, a un plan urbano integral mediante su rezonificación, su enajenación y la posterior aplicación de los fondos obtenidos o su equivalente, al financiamiento de obras de urbanización, provisión de infraestructura y servicios básicos para el inmueble (agua y cloacas, energía eléctrica, telefonía, gas, etc.), así como también la apertura de calles u otras obras viales, que en su conjunto redundarán en un desarrollo social ambiental, económico y/o urbano para la ciudad de Campana". En definitiva, este proyecto permitirá que los actuales galpones del ferrocarril, abandonados desde hace años, sean reciclados y recuperados para distintos emprendimientos, además la ciudad ganará en espacios verdes que se suman al actual espacio Costanero, que ya está empezando en semanas a ser recuperado tal como anunció el intendente Sebastián Abella: "Estamos a días de empezar la obra de recuperación del espacio público que se ubica frente a la vieja estación". Los galpones hoy: Los galpones del ferrocarril –que pertenecen al estado nacional- representan hoy una barrera urbana, un gran espacio vacío, dentro del que se pueden observar grandes espacios verdes sin uso y edificios de valor en estado de abandono. "Es clave recuperarlos para poder pensar en tener un espacio público para que los vecinos disfruten, no puede desarrollarse una Costanera segura y moderna, si estos galpones siguen abandonados", explicaron desde el municipio. "Estamos a un paso de poner a la ciudad de cara al río y al sector insular, con una Costanera para que todos los vecinos la disfruten, y que va a ser la continuación de la nueva Rocca y de proyectos como la plaza de las Carretas, que ya están en marcha", resaltaron. "Hoy el intendente Abella está a un paso de cumplir con lo que muchos otros intendentes soñaron y por distintos motivos no pudieron lograrlo, hoy tenemos todas las posibilidades de cambiar para siempre esta zona clave de la ciudad", destacó el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses. "Esto será un sector para que lo disfrutemos los 100 mil vecinos de Campana, y miles de visitantes que podemos lograr que elijan nuestra ciudad por esta nueva Costanera y por el nuevo Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, debemos pensar en el potencial del turismo sustentable", concluyó.



#Dato desde la Municipalidad de #Campana anunciaron que se llevarán a cabo las obras para la nueva #CostaneraCampana algo que #TodosQueremos @CampanaInfo1 @LADdigital @campanagov @CeMAV_Campana @LADdigitalFM pic.twitter.com/xvzjmDDXWP — (@dantrila) 11 de octubre de 2018

El HCD ya trata un proyecto clave para que la ciudad tenga una nueva costanera

