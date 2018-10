Terrible incendio devora vivienda en San Jacinto

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD Familiares, vecinos y allegados a los damnificados solicitan la colaboración y necesita urgente ropa, y calzado para 3 varones de 15, 16 y 18 años; y 6 nenas de 3 a 12 años. Inclusive pañales para la más pequeña. Aquellos que puedan colaborar, comunicarse al teléfono local 447754. Fue ayer al mediodía, sobre la calle Fernández al 200. Los padres no estaban y los 9 hermanos fueron rescatados por los vecinos. Todo se inició en la planta alta. Participaron 3 dotaciones para poder apagarlo. Pasadas las 13 de ayer, los Bomberos Voluntarios de Campana recibieron el aviso de un principio de incendio que tenía lugar en San Jacinto, a pocos metros de la plaza del barrio. Se trataba de una vivienda de dos plantas, sobre Fernández al 200, donde en su parte inferior había un taller de panadería y un garaje; mientras que la vivienda propiamente dicha se encontraba en la planta alta. Según versiones, los 9 hermanos se encontraban solos, y el fuego se habría iniciado a partir de que se prendiera fuego un colchón, donde se encontraba la menor de las hermanitas, de tres años, jugando con un encendedor. Al llegar la madre de los menores al lugar, tuvo que ser asistida por el SAME dado que sufrió una crisis nerviosa. A pesar del esfuerzo de los bomberos, las llamas se propagaron rápidamente, y tomaron las vigas de madera del techo, lo que provocó en parte su desmoronamiento y puso en alto riesgo el accionar de las tres dotaciones de voluntarios que intervinieron en el lugar a cargo del Mayor Roberto Moreno. El calor de las llamas fue tan intenso que incluso se rajó una de las paredes medianeras, lindante con una vivienda vecina. Luego de una hora de ardua labor, los bomberos dieron finalizado el operativo. Si bien no hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas, se encontró el cuerpo calcinado del can de la familia. Aparentemente, la vivienda quedó con importantes daños estructurales incluso en su planta baja, por lo que Defensa Civil tuvo que realizar apuntalamientos preventivos por un potencial derrumbe.

La ardua tarea de los bomberos no alcanzó para evitar que el fuego consumiera casi todo





Con 3 dotaciones los bomberos trabajaron por más de una hora. Antes, los vecinos ayudaron a rescatar a los chicos y salvar algunos bienes.





Trabajos preventivos y de remoción de escombros

#Dato incendio de vivienda en barrio San Jacinto. Jacinto Fernández 233. El juego inició en la planta alta a raíz de un desperfecto eléctrico, alcanzaron a sacar a los chicos, según comentan son 9 hijos. Bomberos móvil 36 y 41, SAME, Comando zona 6 pic.twitter.com/s1qu0NL69O — (@dantrila) 13 de octubre de 2018

Terrible incendio devora vivienda en San Jacinto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: