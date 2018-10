QUEDÓ EN NOVENO LUGAR Con el empate de ayer frente a Deportivo Morón como local, Villa Dálmine suma ahora 8 puntos (dos victorias, dos igualdades y dos derrotas) y se ubica en la novena posición con la misma cantidad de puntos de Agropecuario de Carlos Casares (que se quedó sin DT por la salida de Sebastián Saja). El líder sigue siendo Nueva Chicago, con 15 puntos en cinco partidos, dado que Mitre (13) no aprovechó ayer la oportunidad para superarlo: es que el elenco de Santiago del Estero perdió 3-0 en su visita a Arsenal de Sarandí, que sigue en franca levantada y ahora se ubica 6º con 11 unidades. En tanto, en el otro partido disputado ayer, Gimnasia de Jujuy le dio otro golpe a Instituto al vencerlo 1-0 como local. El campeonato todavía tiene dos juegos pendientes: Defensores de Belgrano vs Temperley y Ferro Carril Oeste vs Central Córdoba de Santiago del Estero. PRÓXIMA FECHA La séptima jornada del Nacional B ya tiene programación confirmada: -Viernes 19: Arsenal vs Deportivo Morón (15.30 horas), Almagro vs Ferro Carril Oeste (15.30) y Atlético Rafaela vs Olimpo de Bahía Blanca (21.00). -Sábado 20: Platense vs Brown de Adrogué (15.30), Los Andes vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30), Agropecuario vs Independiente Rivadavia (18.00), Santamarina vs Temperley (20.00) y Villa Dálmine vs Quilmes (20.05). -Domingo 21: Defensores de Belgrano vs Chacarita (14.35), Gimnasia de Jujuy vs Mitre (17.00) y Gimnasia de Mendoza vs Sarmiento de Junín (17.00). -Lunes 22: Central Córdoba (SdE) vs Nueva Chicago (20.05). Villa Dálmine hizo el gasto ante Morón y tuvo las mejores oportunidades, pero falló en la definición y llegó a cuatro partidos sin ganar. Fue empate 1-1 con goles en el arranque: Pumpido para el Gallito a los 3 minutos y Paredes en contra para el Violeta a los 8. Si los empates tienen dos caras, lo mejor de Villa Dálmine frente a Deportivo Morón fue haber mostrado reacción para sobreponerse al duro traspié sufrido en Mendoza y, en especial, a ese gol tempranero que ayer lo dejó abajo en el marcador a los tres minutos de juego. En tanto, lo negativo pasa por una racha sin ganar que se extiende (ya son cuatro encuentros) y por las oportunidades que desperdició este sábado para convertir. Porque sin jugar bien en el balance global, el Violeta fue más que el Gallito, hizo el gasto a lo largo de los 90 minutos y contó con las mejores chances. Sin embargo, así como la solidez defensiva sigue sin reaparecer (cada envío al área despierta dudas), esta vez tampoco dijo presente la contundencia necesaria para sacarle provecho a, al menos, las tres situaciones que dispuso de cara al arquero rival. Por eso, esta igualdad 1-1 frente a Morón dejó gusto a poco en Mitre y Puccini. Encima, lo mejor del equipo de De la Riva se vio en los primeros 25 minutos y quedó opacado por el tramo final del encuentro, donde predominaron los nervios y las imprecisiones ante un rival que enfrió el trámite y se sintió cómodo con el empate. En cuanto a lo individual, Villa Dálmine mostró que necesita de la solidez colectiva para potenciar rendimientos que pueden resultarle decisivos, como el desequilibrio de Mariano Miño (de flojo partido ayer), la capacidad de Emanuel Molina para manejar los tiempos del ataque (el equipo mejora con sus participaciones) o la contundencia de Ijiel Protti (falló un mano a mano muy claro en la primera parte). Así, frente a Morón, lo mejor pasó por el incansable trabajo de Martín Comachi sobre la última línea rival y la persistencia de Nicolás Sansotre para trepar por el sector derecho, sobre todo en la segunda mitad. Por eso, reencontrar esa solidez de las primeras fechas y descubrir alternativas para modificar trámites (De la Riva no obtuvo réditos de los cambios que realizó en ninguno de los últimos tres partidos) son puntos a trabajar en las huestes Violetas. El próximo sábado frente a Quilmes (a las 20 horas) tendrá un muy buen examen en ese sentido. EL PARTIDO Villa Dálmine salió al campo de juego con un solo cambio (González por Martinich), que no le cambió la fisonomía táctica, mientras Morón se paró 4-4-1-1, con un "doble 5" (Lillo y Nizzo), con dos ofensivos por afuera (Mendieta y Ramírez), y con Gerardo Martínez como eje, más cerca de Pumpido, la referencia ofensiva del Gallito. El partido comenzó con mucha intensidad. En la primera acción, a segundos de iniciado el juego, Comachi hizo una gran maniobra por izquierda y le sirvió el centro a Protti, cuyo cabezazo salió por sobre el travesaño. Y a los 3 minutos, un balde de agua fría para ese arranque Violeta: Ramírez recibió un bochazo cruzado abierto por izquierda y metió un centro bajo que cruzó toda el área, rebotó en dos hombres de Villa Dálmine y le quedó a Pumpido, quien definió sin perfilarse, pero con mucha ubicación para poner la pelota contra un palo. El local sintió el golpe y tras sacar del medio, Alarcón dejó corto un pase y Pumpido tuvo la oportunidad para escaparse hasta Dobboletta. Sin embargo, no la consideró y remató muy débil de media distancia. Fue una alarma para el equipo de nuestra ciudad, que debía sobreponerse rápido a la desventaja. Y con un par de gritos desde el banco y el empuje de sus simpatizantes, asumió sus obligaciones y fue a buscar a Morón con vehemencia. Puso mucha gente en campo ajeno y le rodeó el área a Galván. Así fue que Molina quedó perfilado para rematar, pero eligió pinchar el balón para Comachi, que le ganó la posición a Paredes y lo obligó a un rechazo incómodo que terminó convirtiéndose en una definición precisa ante el achique El empate envalentonó al Dálmine, que aunque mostró alguna duda en el juego áereo (a los 14 casi lo aprovecha Lillo) siguió dominando las acciones, manejando la pelota y aprovechando por momentos desacoples groseros de los centrales visitantes. Incluso, Protti tuvo un mano a mano inmejorable después que la peinó Comachi, pero definió al cuerpo de Galván. Los gritos de Otta para Martínez y Mayola eran indicativos del desconcierto de Morón en esos minutos. Pero sirvieron para acomodar a la dupla central con el "doble 5" y, entonces, el Gallito corrigió su ordenamiento. Por eso, al Violeta se le hizo más difícil llegar al área y terminó probando con intentos de media distancia de Jourdan y Ballini (ambos desviados). Así, con el correr de los minutos, el trámite fue perdiendo intensidad y se hizo más disputado. Con Miño sin poder hacer pie (perdió siempre cuando intentó atacar), a los dirigidos por De la Riva les faltó desequilibrio y cambio de ritmo en esa parte final del primer tiempo. De hecho, sólo generó una chance más y fue gracias al incansable y participativo Comachi, quien a los 33 desbordó a Martínez y metió el centro tres dedos para Protti, quien no alcanzó a definir por centímetros Por eso, lo más importante de esos minutos finales terminó siendo el tumulto entre Alarcón y Pumpido, que derivó en el ingreso de auxiliares de ambos bancos y en amonestaciones para los dos jugadores. En el segundo tiempo, Villa Dálmine perdió claridad en la salida y también en el manejo del balón y fue decantando sobre la derecha continuamente, por donde Sansotre se ofrecía siempre. Así, la pelota pasó mucho por los pies de Jourdan y menos por los de Miño (de flojo partido) y, especialmente, por los de Molina. A pesar de ello, en los primeros 25 minutos, el Violeta se las arregló para generar tres situaciones. A los 9, Sansotre llegó libre por derecha, pero su remate cruzado salió ancho; a los 20, Molina se hizo espacio con una exquisita pisada y su disparo se fue cerca del palo izquierdo de Galván; y a los 24, en la más clara del complemento, Sansotre cruzó el balón y Molina llegó solo por el segundo palo, pero incómodo y, por ello, su puntazo alcanzó a ser desviado por Galván. De allí en adelante, Villa Dálmine sintió el cansancio y Morón pudo disputar el balón más lejos de su área y pudo incluso hilvanar avances que parecían tener más peligro del que finalmente tuvieron. Pero sobre los 30, con Celaya afuera por un corte, la visita puso el partido en el freezer, Otta rearmó su línea defensiva con el ingreso de Nicolás Martínez (se paró de 3 y pasó "Cachi" de 4) y, entre nervios e imprecisiones, el partido se encaminó al empate en un tramo en el que apenas hubo dos oportunidades por lado: a los 35, Estigarribia aprovechó una falla de Mayola, pero su definición cruzada fue desviada por Galván; y a los 43, Morón contó con un tiro libre en el borde del área que Gastón González ejecutó de manera inentendible. Síntesis de los 90 minutos: el Violeta hizo el gasto y a pesar de no tener su mejor rendimiento, contó con las mejores oportunidades, pero falló de cara a Galván; a Morón le faltaron ideas para ser más punzante en los metros finales. Por eso, y porque estira su racha sin ganar, el punto le dejó sabor a muy poco a Villa Dálmine. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Ijiel Protti y Martín Comachi. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Marcos Martinich, Agustín Bellone, Federico Recalde, David Gallardo, Cristian Álvarez y Marcelo Estigarribia. DEPORTIVO MORÓN (1): Bruno Galván; Maximiliano Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Juan Celaya; Junior Mendieta, Matías Nizzo, Cristian Lillo, Nicolás Ramírez; Gerardo Martínez; y Facundo Pumpido. DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Federico Rojas, Marcelo Martínez, Valentín Perales, Nisim Vergara, Gastón González, Agustín Lavezzi y Damián Akerman. GOLES: PT 3m Facundo Pumpido (DM) y 8m Maximiliano Paredes, en contra (VD). CAMBIOS: ST 22m González x G. Martínez (DM); 32m Estigarribia x Protti (VD) y Álvarez x Molina (VD); 33m N. Martínez x Nizzo (DM); 39m Akerman x Ramírez (DM). AMONESTADOS: Alarcón y Ballini (VD); Pumpido y Paredes (DM). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Yamil Possi.

MARTIN COMACHI FUE UNA PESADILLA PARA SEBASTIAN MARTINEZ. EL DELANTERO FUE LA MEJOR FIGURA DEL VIOLETA.





JOURDAN PARTICIPO ACTIVAMENTE DEL JUEGO, PERO LE FALTO CLARIDAD EN LAS RESOLUCIONES





FERNANDO ALARCON BUSCA UNA PELOTA AEREA QUE EL ARQUERO BRUNO GALVAN RECHAZA CON LOS PUÑOS.





IJIEL PROTTI DESPERDICIÓ UN INMEJORABLE MANO A MANO EN EL PRIMER TIEMPO "HICIMOS MÉRITOS PARA GANAR" De la Riva señaló que el equipo debe lograr mantener el cero en su arco y también fue crítico del arbitraje. Luego del empate frente a Deportivo Morón, el entrenador Felipe De la Riva dialogó con la prensa y aseguró que Villa Dálmine hizo "méritos para ganar" el partido. "En líneas generales siempre somos mejor que el rival. A excepción del segundo tiempo en Mendoza que hicimos las cosas mal, después siempre fuimos más que el rival. El partido ante Morón se nos complicó porque quedamos perdiendo de arranque, pero lo empatamos y después hicimos los méritos como para ganarlo. Hay momentos que jugamos mejor que otros, pero está claro que hoy hicimos los méritos para ganarlo", señaló el uruguayo. Además, el DT mostró su fastidio por la tendencia de los últimos arbitrajes y señaló que ayer Yamil Possi permitió que Morón demorara y enfriara el juego y también aseguró que no cobró un penal en el primer tiempo, en un remate de Miño que, según explicó, Celaya "saca con el codo intencionalmente". En cuanto a esta racha de cuatro juegos sin victorias, De la Riva expresó: "Villa Dálmine es el equipo que más goles marca en el torneo, pero tenemos el problema de que nos está costando mantener el cero en nuestro arco. Y tenemos que trabajar para eso y conseguir solidez defensiva, porque si no se nos complican los partidos. De hecho, los partidos que ganamos fueron los que mantuvimos el cero en el arco". Sin embargo, adelantó que no cambiará el sistema táctico ni tampoco la cantidad de jugadores ofensivos que dispone en la formación titular. "Por la clase de jugadores que tenemos, vamos a apostar a buscar el arco de enfrente y a salir a atacar. No tenemos jugadores que sientan lo otro, que tengan mejores características de contención que de ataque. De hecho, lo peor de este equipo en el torneo se vio cuando apostamos a agruparnos en nuestro campo para cuidar una diferencia y esperar un contragolpe, que fue el segundo tiempo en Mendoza". Y en ese sentido agregó: "Para mí hay que seguir por este camino. Si nosotros seguimos jugando así y encontramos el cero en nuestro arco, probablemente hagamos un buen torneo". #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la igualdad de esta tarde 1-1 frente al Deportivo Morón. pic.twitter.com/4JhoUuuAbN — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 14 de octubre de 2018

Villa Dálmine:

Con sabor a poco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: