Robó la panadería de su propio barrio

Es un joven de 18 años, cliente habitual del lugar, al que incluso le regalan el pan cuando no tiene con qué pagarlo. No fue a mano armada, pero quedó a disposición de la Justicia. Ayer al mediodía tuvo lugar en el barrio Dallera un insólito robo en la panadería de Chacabuco y Saavedra, cuando un joven de 18 años, cliente habitual del lugar, decidió de hacerse con el efectivo de la caja, aun cuando en más de una oportunidad se le había regalado el pan cuando no podía pagarlo. Según versiones, el joven, quien no se encontraba armado, tomó intempestivamente el dinero y se dio a la fuga a la carrera. Ante la presencia de un móvil del Comando Patrulla, intentó guarecerse en una garage en construcción, de donde fue expulsado y ahí fue aprehendido por el personal policial. Constatados los hechos, el sospechoso fue trasladado al Hospital San José para realizarle el examen precario de rigor, y quedó a disposición de la Justicia en la comisaría local.

HABITUALMENTE IBA A COMPRAR PERO ESTA VEZ FUE A ROBAR. LO DETUVIERON

#Dato Robó y lo atraparon. Un joven de 18 años asalta en su propio barrio, en la panadería de la que es cliente, en Chacabuco y Saavedra. Corre pero lo atrapan los vecinos a pocas cuadras. Móvil zona 7 de Comando lo trasladó a Comisaría, quedó detenido. pic.twitter.com/srWg8Bd5za — (@dantrila) 14 de octubre de 2018

