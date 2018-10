El Dr. Claudio Zuchovicki disertará este martes en el Auditorio Osde

P U B L I C



La charla será a las 18:30 horas y se titula "Anticipando el 2019, con el idioma de los mercados". El encuentro es de entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. Convocado por la Unión Industrial de Campana (UIC), este martes 16 de octubre a las 18:30 horas disertará en Campana el especialista en economía Dr. Claudio Zuchovicki. Será en el Auditorio de OSDE, ubicado en avenida Varela 525. La charla se titula "Anticipando el 2019, con el idioma de los mercados" y abordará temas como la situación del sector industrial en los nuevos escenarios nacionales e internacionales; y la economía actual y su proyección a corto plazo, en un contexto económico difícil para el país. Además, está previsto una ronda de preguntas. "Es una persona equilibrada, no tiene tendencia por lo que he escuchado, vamos a ver qué podemos tomar de información para saber cómo actuar. Es importante la capacitación de oficio, de lo contrario no vamos a poder crecer como país", expresó Juan Sajnín en diálogo con Ricardo Stecconi de FM City. Los interesados deberán inscribirse a la actividad enviando un e-mail a uic@uic-campana.com.ar, o escribiendo al WhatsApp 03489 15540956. SOBRE CLAUDIO ZUCHOVICKI Es licenciado en Administración de Empresas (UADE). Postgrado en Mercado de Capitales (UBA/IAMC) y especialización en Futuros y Opciones (Chicago Board of Trade). Actualmente es gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fue vicepresidente de Silver Cloud Advisor. Es profesor en el postgrado UBA-Mercado de Valores, en la Universidad del Salvador. También es profesor en la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). Es conductor de varios programas especializados en Finanzas en Radio y TV.

