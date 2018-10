Verónica Lamas

"¿Cristóbal Colón descubrió América en 1492? ¿O antes que él la descubrieron los vikingos? Los que allí vivían, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. Los que allí vivían, ¿eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? Los que allí vivían, ¿eran mudos? Nos han dicho, y nos siguen diciendo, que los peregrinos del Mayflower fueron a poblar América. ¿América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Como andaban desnudos, eran mansos y daban todo a cambio de nada, creyó que no eran gentes de razón. Hasta no hace mucho, el 12 de octubre era el Día de la Raza. Pero, ¿acaso existe semejante cosa? ¿Qué es la raza, además de una mentira útil para exprimir y exterminar al prójimo? Después, el Día de la Raza pasó a ser el Día del Encuentro. ¿Son encuentros las invasiones coloniales? ¿Las de ayer, y las de hoy, encuentros? ¿No habría que llamarlas, más bien, violaciones?" Del texto de Eduardo Galeano "Yo no celebro Genodicios" Es muy importante la decisión de cambiar el nombre del feriado del 12 de octubre, ya que el término utilizado anteriormente ("Día de la Raza") es ofensivo y discriminatorio. Desde hace años se viene debatiendo lo que sucedió en nuestro continente con la llegada de los conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado en el que se conmemore el respeto por la diversidad cultural, es un reconocimiento histórico de los pueblos originarios. El cambio en el significado del feriado "implica armonizar la legislación nacional con el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia", informaron desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La fecha se resignificó para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas. Se trata de un día que habilita actualmente profundas reflexiones y debates, como también expresa las reivindicaciones de los pueblos originarios del continente americano. Hoy trabajamos para hacer que la Diversidad de nuestras culturas originarias y los derechos a ser diferentes y libres de todos nuestros hermanos sean una realidad. "Visibilizar y difundir a nuestros pueblos indígenas con su diversidad, respetando sus costumbres e idiosincrasia es la tarea de los que defendemos y luchamos por una tierra de inclusión y mutuo respeto". Verónica Lamas / Directora de Derechos Humanos del Municipio Subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación

Día de la Diversidad Cultural

Por Verónica Lamas

