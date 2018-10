"Chiki" Martínez: "la lista 10 representa el radicalismo puro de Campana"

El candidato a presidente del Comité Campana de la UCR por la lista Nº 10 presentó a los integrantes de la lista para las internas del 28 de octubre. "La lista que me acompaña está formada por hombres y mujeres de Campana que son radicales de toda la vida y que expresan las convicciones y principios de nuestro partido. No tenemos paracaidistas que ahora llegan al radicalismo porque tienen un puestito en el municipio", explicó Martínez. "La lista Nº 10 representa el ‘Radicalismo Puro’ de Campana, auténticos radicales que quieren trabajar por su partido". "Como candidata a vicepresidente me acompaña la Sra. Celia Canavese, Tesorero Héctor ‘Gardelito’ Águila, Secretaria General la Sra. Margarita Sjoberg y como vocales Luis María Bruno, María Sol Giovangoni, Mario Albarellos, Silvia Nutz, Pedro Avalos, Adriana Piñero, Patricio Cantlon, Lorena Ibarra, Daniel Raimundo, Alicia Sosa, Ariel Alzogaray, Estela Regini, Macelino ‘Trompi’ Aguirre, Romina Mellado, Marcelo Carreño y Rosa Framulari". "Como candidatos a Convencionales Provinciales nos acompañan Andrés Lopez, Ana Lía Dellepiane, Nestor Jauzat y Ana María del Pozo". "Queremos un Comité de puertas abiertas que esté escuchando las necesidades de los vecinos de Campana, donde no solo los afiliados sino todos los campanenses se puedan acercar cuando tengan algún problema o alguna duda. La actual conducción del Comité ni siquiera fue capaz en dos años de cortar el pasto de la entrada, hay un yuyal". "El radicalismo tiene que volver a ser protagonista de las decisiones importantes para el futuro de la ciudad. No como ahora que las actuales autoridades del Comité en cabezadas por Buzzini y Giordanelli han permitido que el radicalismo sea un simple espectador de la realidad". "Les proponemos a los radicales que este 28 de octubre voten a auténticos radicales. Necesitamos volver a poner bien altas las banderas históricas de nuestro partido y defender los principios que siempre nos caracterizaron", concluyó.

