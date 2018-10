Tras visitar el local partidario de Vamos Campana, el diputado porteño y sindicado como "ultra alfonsinista", Leandro Santoro, concedió una entrevista exclusiva a La Auténtica Defensa. "Si hay algún funcionario del gobierno anterior que haya robado, no significa que este gobierno pueda decir que las cosas que suceden se deben a eso. Las tarifas de gas no suben porque López tenía 9 palos en los bolsos", explica.

"Creo que el boliviano García Linera es el que mejor piensa la política en el continente. En lo económico Axel Kicillof, y Atilio Borón para lo internacional… toda gente a la que le presto mucha atención cada vez que dice algo…" define el actual diputado porteño por Unidad Ciudadana, el politicólogo y ultra alfonsinista, Leandro Santoro (42).

Ya con el 2015 en perspectiva, y ya empezando a transitar el último año de mandato del presidente Macri, Santoro se anima a la autocrítica: "No logramos construir los lazos interpersonales que hubiesen permitido fortalecer la democracia y politizar el proceso de redistribución de la riqueza. Entonces la gente pensaba que conseguía lo que conseguía sólo por mérito personal, porque le correspondía. Pero no entendía que había un proceso histórico que se estaba desplegando. No hay que tener temor a sentir que estamos laburando para el enemigo al tratar de identificar en qué nos equivocamos. En todo caso, laburar para el enemigo es simplificar el análisis diciendo cosas tales como ‘El problema es Macri’. El problema no es Macri. Macri es la consecuencia del problema. El problema es la subjetividad neoliberal que está instalada en la conciencia colectiva de la gente.

¿Tan así?

En el año 2015 le recordabas a la gente cómo estaba en el 2003, y te decía: a mí no me ayudó nadie. Conseguí las cosas que conseguí en función de mi esfuerzo y mérito individual. Y vos le decías: no, mirá que acá hubo una política pública que trató de armar demanda agregada, generar consumo interno… Pero no lo veían. También pasó que las personas que eran beneficiadas por estas políticas, en realidad pensaban que no sólo habían logrado cosas sólo gracias a su esfuerzo, sino que pensaban que se lo merecían y lo tenían garantizado. Y cuando vos le advertías que si venía un gobierno de estas características como el de ahora, iban a desmantelar el Estado de Bienestar, te decían que era una campaña del miedo. Eso no es nada: el día de hoy, este gobierno viene de ganar una elección de medio término. Y consiguió incluso que sectores que fueron perjudicados, y aun advertidos por nosotros, todavía hoy lo sigan apoyando. No estamos frente a una operación mediática nada más, o sólo frente al marketing político. Estamos frente a un proceso mucho más complejo porque lo que pasa en la Argentina pasa en Brasil, pasa en Ecuador, pasa en Chile… pasa en todo el continente. Para poder confrontar contra este proyecto cultural, contra esta hegemonía, hay que tener un discurso inteligente, acabado, profundo.

Ellos fueron inteligentes y lograron resignificarse profundamente. Es así como nos robaron algunas banderas. Los que son responsables de la Patria Contratista y la noche más oscura en la Argentina un día vinieron y dijeron que hablaban en nombre de la revolución de la alegría. Ellos, que habían bancado el Estado Terrorista y Genocida. Los hijos de la Patria Contratista, que se formaron solamente para hacer guita vinieron y dijeron que ellos eran la contracara de la corrupción y la violencia. Entonces, ellos eran una suerte de pedestal moral y de transparencia política. Después llegamos al colmo de todo, que es que los que venían a generar una restauración conservadora, nos robaban a nosotros las banderas del cambio y pasaron a llamarse Cambiemos… fijáte si no aprendió la derecha. Si no nos disputó las banderas a nosotros.

¿Cómo ensambla esto con la unidad en el PJ?

Yo creo que el peronismo está con Cristina. La mayoría de los presidentes provinciales están con ella. Electoralmente, ella representa a la mayoría de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante del peronismo. Recordemos que el PJ oficial sacó el 5% con Randazzo, mientras que Cristina obtuvo el 37% de los votos con Unidad Ciudadana. No me preocupa. No creo que los dirigentes sean dueños de los votos. Creo que hay que construir una alianza con sectores sociales y políticos. Después, estarán los que quieran ser funcionales al gobierno, y los que quieran ser opositores. Los que quieran ser opositores, van a terminar unidos.

¿Y si Cristina va presa y no puede ser candidata?

Está dentro de las posibilidades. Pero no creo que sea por cuestiones jurídicas. Posiblemente, a medida que el gobierno sienta que está más acorralado, van a intentar neutralizarla a como dé lugar. En Brasil pasó con Lula. Pero acá hay dos diferencias con Brasil: la primera es que Cristina, obviamente, es Senadora. La segunda es que el grado de organización del Kirchtnerismo es mucho más amplio que el del PT brasileño. Entonces, no es gratis meter a Cristina en cana. Pero bueno, la verdad es que si el oficialismo no tiene logros económicos ni sociales para mostrar, probablemente los tipos efectivamente vayan por eso.

Durante tu charla en el local de Vamos Campana, vos decías que a batalla es cultural…

Le comieron la cabeza a la gente, eso está clarísimo. Por eso necesitamos construir otros valores que organicen otro tipo de acción política. La vuelta de un proyecto popular no depende solamente del carisma del candidato. Depende de que haya un consenso social alrededor de un conjunto de ideas. Y esas ideas tienen que hacer que sea absolutamente inaceptable la desigualdad social, la marginalidad, la pobreza… cuando esas ideas toman carne en la sociedad, se puede construir una candidatura política que consolide una mayoría electoral. Entonces, la mayoría electoral es consecuencia de una mayoría política, y no al revés. Primero hay que armar esa mayoría polítca.

¿Y qué pasa con esa batalla si Cambiemos vuelve a ganar en 2019?

Si gana, no me parece el fin del mundo. Tampoco me parece que sea inevitable que gane. Obviamente, para la gente que no puede comer y que está asfixiada por el plan económico le parece terrible y yo lo entiendo. Ahora, en términos sociales, cuando uno analiza las cosas en una perspectiva mayor y más grande, los pueblos son conscientes de las decisiones que toman. Vos podés decir Macri me engañó en el 2015, y volví a creer en el 2017. Ahora, si lo volvés a votar en el 2019 algo está fallando. Por eso digo que la batalla es cultural: uno tiene que pelear contra la resignación, contra la idea simplista de que el problema es solamente la corrupción. La corrupción es un problema, pero no es "El" problema. El problema es la redistribución del ingreso, el desarrollo con igualdad… hay mucha gente que cree que muchas cosas funcionan mal porque el gobierno anterior robó. Si hay algún funcionario del gobierno anterior que haya robado, no significa que este gobierno pueda decir que las cosas que suceden se deben a eso. No suben las tarifas de gas porque López tenía 9 palos en los bolsos. Bueno, cuando hablamos de batalla cultural, también hablamos de transparentar estas relaciones de poder.