Titanes cotidianos

Si queres colaborar con "Los Titanes" participando o donando, podes contactarlos a través de su página en Facebook. Los "Titanes del Sanjón" caminan los barrios desde 2014 con la solidaridad y el sentido de pertenencia como bandera: "En "Los Titanes" somos todos de ideologías diferentes pero nos juntamos y respetamos porque tenemos una idea común", sintetiza "Polincho", una de las cabezas del proyecto. Cuando me contactaron "Los Titanes" y me ofrecieron acompañarlos a una jornada repartiendo juguetes en el barrio "Lubo" me dejaron algo en claro: No querían que los nombres propios aparezcan en la nota, querían dejar a un lado las individualidades en pos de contar la experiencia común. Era sábado, el sol calentaba una templada mañana de Agosto. Risas, camaradería y alegría teñían el clima previo. En la sociedad de fomento del barrio nos esperaban decenas de chicos cuyas caras se transformaron al ver a estos hombres y mujeres disfrazadas, verdaderos super héroes de la vida cotidiana. Los abrazaban, los escuchaban con atención mirándolos con una mezcla de sorpresa y admiración. Tal vez algo que enternece es que, además de llevar a cabo una hermosa tarea social, "Los Titanes" sacan a jugar a su niño interior cuando encarnan los personajes. Se vuelven reflejo de esas figuras míticas que pertenecían al programa "Titanes en el Ring", fuente clara de inspiración. Cientos de emociones se cruzan en horas intensas de dedicación y entrega. Una piña de Tyson "Yo paso por dos estadios. Me hace feliz dar sin esperar, ver a otro feliz. Y después quedo vacío, como si Tyson me hubiese pegado una piña. Es muy fuerte, los pibes te abrazan y te agradecen mucho el amor que le diste en ese poquito tiempo. La hija de mi mujer nos acompaña desde muy chica. Empezó a valorar otras cosas al ver otras realidades. Te cambia la cabeza cuando ves que personas de tu edad son tan felices sólo con un alfajor o un globo", explica "Polincho" quien recuerda la experiencia que más lo chocó: "Fue en el barrio "San Cayetano", en mi ciudad, en el asentamiento que se está gestando detrás. Chicos que tenían uñas con hongos, herpes en la cara, ojos con conjuntivitis. Es la peor pobreza, falta de higiene total. Es fuerte y más cuando hay millonarios que sólo se acuerdan de ellos cuando hay elecciones". "Los Titanes" tienen en claro que cada acto suyo es político, pero están decididos a dejar la política partidaria de lado: "En el grupo somos todos de ideologías diferentes pero nos juntamos y respetamos porque tenemos una idea común. Algo nos tiene que unir porque si no estamos mal como sociedad. Estamos en tiempos oscuros, de una violencia inusitada, estamos fragmentados socialmente" y reflexiona: "Los milicos no fueron boludos cuando prohibieron el carnaval, era algo que hacía que la gente se una, que estés un año preparando con los vecinos del barrio la comparsa. Eso terminaba generando un lazo que hoy ya no está. Hoy no sé quién vive a dos casas mías. Luchamos desde nuestro humilde lugar por recuperar eso". Sin embargo, no sobraron las veces que en diferentes eventos los acusaron de perseguir un fin partidario: "Hoy la ayuda está contaminada. Que se entienda que todos somos laburantes y que podemos ayudar cada uno desde nuestro lado. No tiene siempre que haber un fin clientelar. Es la batalla más complicada de todas, hay muchos que usan a los pibes para beneficio propio", sentencia. Sentido de pertenencia La movida arrancó en 2014. Ese año la municipalidad se había puesto de punta y decretó que era necesario que alguien firme como responsable para que se haga el corso. Sobreponiéndose al decreto, ese año sacaron una carrosa: "Surgió "Titanes del Sanjon" porque desde ese barrio salían las comparsas antes", cuenta "Polincho". "Eran dos familias que salían a repartir alegría por la ciudad. Aparte el zanjón era lo que separaba a la parte más arrabalera, proletaria, con el centro más pudiente. Juntamos por redes sociales 1500 bolsas de caramelos y los citamos a todos en la Plaza España. Era una caravana enorme. Después armamos un ring. Era recordar a "Los Titanes en el Ring" porque nos marcó en nuestra infancia y juntarlo con algo que nos da sentido de pertenencia como "Los Titanes del Sanjón o como mi personaje, "Polincho", que era un barra de Villa Dálmine muy conocido". La multitud comenzó a caminar la ciudad y al cabo de un tiempo la municipalidad mandó al personal de tránsito a frenarlos pero no tardaron en darse cuenta que iba a ser para peor, resignándose a acompañarlos con los automóviles. Es difícil en una ciudad industrial como Campana recordar otras jornadas de ese tipo, donde la comunidad se haya juntado de forma auto convocada a celebrar un evento genuinamente suyo. El lema ese día era "regalando sonrisas en este mundo con cara de culo", una frase que puede sintetizar el espíritu de grupo. Después de ese evento, una serie de sorpresas comenzaron a presentarse: "A los meses de eso una mujer que ya falleció, Cristina Pérez, nos prestó una foto de una de esas carrosas donde habían recreado a "Titanes en el Ring". Después me enteré en el festival de lucha del "Club San Lorenzo" que uno de los viejitos que iba siempre era uno de los que estaban en esa carrosa. Le hicimos un homenaje, casi lo infartamos. Significaba que algo de lo que él hizo trascendió". Además distintos lugares comenzaron a contactarlos. Una de esas llamadas fue de un hombre que pertenecía a un club de lucha del GBA: "Él era un luchador conocido, quería retirarse. Hacía 30 años que no había lucha en Campana y menos un festival de lucha solidaria. Decidimos hacerlo en el Parque Urbano, donde habían venido "Los Titanes en el Ring" en el 65´. Vino una murga de Berazategui, "Momo Yanti", que rescata el carnaval antiguo de los años del 1900 vistiéndose y cantando canciones de esa época. También se sumaron unos chicos que hacen candombe y fuego, una locura. Regalamos juguetes re zarpados, patinetas y bicicletas, repartimos chocolatada", y cuenta entre risas: "Me había equivocado, había alquilado un ring de box. En el ring de box no rebotas, el golpe es seco. Estos luchadores, que tenían entre 50 y 60 años, se tiraron igual. Terminaron con hematomas y moretones pero con una felicidad enorme. Así empezamos a comprometernos cada vez más socialmente", rememora "Polincho". Además de él hay personajes como "Pepino el payaso", "La Momia" o "El mata perros iglesias, éste último por un personaje de Campana que era conocido en el barrio por haber matado con el coche a dos perros. También está "El Irlandés", tal vez el más sacrificado de "Los Titanes". Viene desde Claypole y tiene entre ida y vuelta 8 horas de viaje. Como trabaja de camillero en turno noche muchas veces llega sin dormir. Varios están por detrás, colaborando en la parte organizativa. Todos se unen en pos de un mismo objetivo y le dan la bienvenida a cualquiera que quiera ayudar, sea con donaciones o participando de los eventos. Además de seguir con las jornadas solidarias, buscan cumplir nuevos objetivos: "Queremos hacer la carrera de triciclos en la Plaza Italia (una actividad tradicional en la época de Dellepiane) antes de que la renueven y le cambien el formato original, un proyecto inentendible porque la plaza está perfecta y hacerla nueva cuesta 6 millones de pesos". Escondidos detrás de las máscaras y los disfraces, profundos sentidos atraviesan a "Los Titanes del Sanjon": "Amo mi ciudad, mis orígenes y quiero que no muera su historia. Es sembrar algo para que en el futuro alguien lo agarre. Somos una ciudad invadida de gente que no es de Campana y si se deja estar se pierde el sentido de pertenencia", sintetiza "Polincho". Trascenderse a uno mismo y al pasar del tiempo en la ayuda al otro, trabajar por un valor común. Un accionar que va en contra de los tiempos que corren, una resistencia diaria contra la desintegración social... ¿Qué pasaría si todos fuésemos titanes?



