Luego de recibir el avión por parte de la Fuerza Aérea, ahora llegaron a la ciudad las hélices y bases de los motores que, por determinación del intendente Abella, se colocaron en el salón Ronald Nash para que todos los vecinos puedan acercarse a verlas. Tras el arribo a la ciudad de las piezas del avión Pucará gestionado por el intendente Sebastián Abella ante la Fuerza Aérea para homenajear a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, esta semana llegaron las hélices y las bases de los motores que son exhibidas en el salón Ronald Nash del Edificio 6 de Julio. "Para nosotros es muy importante llevar adelante este proyecto en el que estamos trabajando hace más de un año. En esta ocasión, la idea es que los vecinos puedan ver de cerca como era el motor de un Pucará", señaló Abella. Y adelantó que "en breve se empezará a trabajar en la obra civil y la puesta en valor del avión para luego emplazarlo en un espacio publico de la ciudad, que estamos definiendo". "Me siento muy orgulloso de llevar adelante este proyecto ya que tener en Campana un monumento para homenajear a los ex combatientes, además de generar un sentido de pertenencia, es un hecho muy importante para todos los que tenemos un sentimiento especial por Malvinas", enfatizó el Intendente e invitó a todos los vecinos a acercarse al Edificio 6 de Julio (San Martin 373), de 7 a 20, para observar las históricas piezas.

El intendente Abella dio detalles de la muestra.



En el Edificio 6 de julio:

El Municipio exhibe piezas del Pucará que homenajeará a ex combatientes de Malvinas

