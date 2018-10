La industria alimenticia acordó autorregular la publicidad dirigida a menores de 12 años

Con el objetivo de proteger a los niños de la exposición y preocupados por los índices de la obesidad infantil, los titulares de 13 empresas elevaron una propuesta para que la publicidad de alimentos dirigida a niños menores de 12 años cumpla con determinados requisitos. Se trata de la presentación del Programa de Autorregulación Publicitaria de Alimentos y Bebidas. En el marco de los compromisos asumidos por la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, en la promoción de hábitos de vida saludables, la Industria de Alimentos y Bebidas, que concentra el 80% de la pauta publicitaria presentó su compromiso de autorregulación de la publicidad dirigida a niños menores de 12 años. "La propuesta tiene como propósito fundamental proteger al menor de la exposición, cuando no tiene la capacidad de discernir sobre sus hábitos de vida. Asimismo, la propuesta consensuada permite armonizar las intervenciones individuales para lograr una acción colectiva de mayor impacto", explicó Carla Martin Bonito, directora ejecutiva de la COPAL. Consultada acerca de los criterios nutricionales establecidos, Martin Bonito aseguró: "Los productos se dividieron en nueve categorías para, en línea con los criterios nutricionales, establecer el límite de nutrientes: sodio, grasas saturadas y azúcares totales". La clasificación del Pledge de la UE distingue los alimentos y bebidas en nueve categorías: 1) aceites vegetales, mantequilla y grasas para untar y salsas emulsionadas; 2) frutas, verduras y semillas y sus productos con excepción del aceite; 3) productos a base de carne; 4) productos de pesca; 5) productos lácteos; 6) productos a base de cereal; 7) sopas, platos combinados, platos de fondo y emparedados rellenos; 8) comidas y 9) hielos comestibles (helados). "Asimismo, existe una categoría adicional que engloba a los alimentos y bebidas no incluidos en las categorías detalladas anteriormente. Para estos productos se definió el límite de las 200 kilocalorías por porción individualmente envasada como criterio para publicitar", agregó la especialista. Aquellos productos que no cumplan con los criterios nutricionales o superen las 200 kcal por porción individualmente envasada no serán publicitados en audiencias que estén compuestas por un 35% o más de niños menores de 12 años. Desde COPAL anunciaron que en base a investigaciones científicas se determinó que "los chicos de entre 6 y 12 años entienden la intención de una publicidad, pero no desarrollaron aún una visión y comprensión crítica. A partir de los 12 años, los niños desarrollan una comprensión crítica de la publicidad". El compromiso de la UE es una iniciativa voluntaria de las principales empresas de alimentos y bebidas para cambiar la forma en que publicitan para los niños, una respuesta de los líderes de la industria que se utilicen las comunicaciones comerciales para ayudar a los padres a tomar las decisiones correctas de dieta y estilo de vida para sus hijos. "Estamos convencidos de que la iniciativa privada es un eje central de un modelo de desarrollo sustentable. Por ese motivo, propiciamos una acción decidida y responsable a los efectos, tanto de promover la industria alimenticia a nivel nacional, como también, la iniciativa del Presidente de convertirnos en el supermercado del mundo, para lo cual alineamos esta decisión de autorregulación con las corrientes hoy prevalecientes en el mundo desarrollado", afirmó a los presentes Funes de Rioja. La autorregulación en cuestión espera transformarse en una iniciativa que trascienda el ámbito institucional para convertirse en una acción a la que nuevas empresas se sumen en pos de una mejora en la educación nutricional. Fuente: Infobae.com



La industria alimenticia acordó autorregular la publicidad dirigida a menores de 12 años

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: