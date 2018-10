En el (Salmo 91:1) se nos dice, "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos". No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras" (vers. 1, 3-4). ¡Sí!, Dios quiere comunicar al hombre algo de su grandeza mediante la naturaleza, y especialmente a través del universo celestial que nos hace percibir lo infinito de Dios. Por elocuente que sea este lenguaje sin palabras, muy a menudo el hombre no lo percibe, pues hace de sí mismo el centro de sus pensamientos, está inmerso en el torbellino de la vida o está persuadido de poder explicar todo mediante su inteligencia. Dios también emplea otro tipo de comunicación para darnos a conocer no solo su grandeza, sino también sus pensamientos. Lo hace por medio de Su Palabra, revelada hoy de forma tan maravillosa en aquel que la encarnó, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. "Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, … en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo" (Hebreos 1:1,2) ¿Qué quiere comunicarnos Dios? ¿Mandamientos duros y severos? ¡No! ¡Todo lo contrario! Dios busca nuestra bendición y nuestro gozo. La Palabra de Dios restaura el alma, la purifica y la renueva. Hace sabio al hombre, alegra el corazón e ilumina los ojos. "El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos" (vs. 7-8). Es un privilegio si tenemos a nuestra disposición la Biblia, la Palabra de Dios escrita. ¡Leámosla! Su mensaje supremo es una Persona: ¡el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús! "muchas otras señales hizo también Jesús, en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro; pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo (el Mesías), el Hijo de Dios; y para que, al creer, tengan vida en Su nombre." (Juan 20:30,31) "Mirad que no desechéis al que nos habla desde los cielos". (Hebreos 12:25) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Dios se comunica"

Por Mirta Dappiano

