Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: "... Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados..." Nosotros no somos los Elegidos, podemos ser sus servidores y si perseveramos en la Obra podríamos hasta incluso llegar a convertirnos en uno de ellos. ¿Qué puede ser tan terrible, más allá de los terremotos y de las guerras nucleares, que tenga que ocurrir hasta el punto tal de que si esos días no fueran acortados ni siguiera los Elegidos, que son perfectos, se salvarían? ¡El canibalismo será moneda corriente! Las personas venderán a sus parientes y amigos, niños inclusive, a los restaurant en los que se comerá carne humana, a cambio de algo de dinero para comprar droga, etc. Todo esto ocurrirá aquí en el Occidente, no en África, se comerán hasta los niños porque es carne fresca y se comprará en las carnicerías. Pero lo ha dicho Jesús y además Él me ha preguntado: "-Entonces querido Giorgio, discípulo Mío ¿tengo derecho o no a destruir la humanidad?" Y mi respuesta fue: "-¡Si, Señor, hazlo rápido, antes de que ocurra todo eso!" Os lo estoy profetizando: ¡cuando escuchéis la noticia de que la policía ha descubierto que hay restaurant en los que se sirve carne humana será el inicio del fin! Pero el Padre no lo permitirá, a excepción hecha de algunos casos, ya que acortará los días, es decir, desencadenará el Diluvio y luego regresará Su Hijo!"

"... Entonces estad atentos, ya os he anubciado todo. En esos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas..." La profecía de los tres días de oscuridad es real. La luna ya no dará su luz, como consecuencia del oscurecimiento del sol. Las estrellas del cielo son nuestros Hermanos: Jesús utiliza esta metáfora para profetizar el contacto con los Seres de otros mundos, es decir, con Sus Ángeles.

"... Entonces verán al Hijo del hombre que viene sobre las nubes con Potencia y Gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro..."Todos aquellos que sean dignos se encontrarán en el Día que venga el Señor.

"... Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre..." Si alguien dice alguna fecha es un falso profeta.

"¡... Estad atentos! Ya que al igual que aquellos siervos tampoco vosotros sabéis el día ni la hora. El Cielo y la Tierra pasarán pero Mis Palabras no pasarán. Todo acontecerá antes de que pase esta generación". ¡Una generación, según un aspecto astrológico y cósmico dura aproximadamente 2050 años, por lo tanto el Retorno de Cristo ocurrirá, 100 % seguro, en el siglo XXI! Os digo todo esto en Verdad y estoy dispuesto a dar la vida. No conozco la fecha pero el Cielo me lo ha revelado. Cristo podría regresar en 2099, pero también hoy mismo. Todavía tienen que llegar los grandes acontecimientos, sin embargo por voluntad de la Santísima Madre nosotros siempre tenemos que vivir como si Él estuviera por regresar esta noche, mañana o dentro de algunos años. Si esto se llegara a cumplir no se desencadenarían los acontecimientos terribles, pero en ese caso será la Voluntad de Dios la que nos daría esa gracia. Si Jesús no regresa pronto, sino más adelante, en cambio ocurrirán catástrofes de todo tipo: terremotos, maremotos, pestilencias, conflictos, guerras nucleares, fraticidas, traiciones y canibalismo. ¡Entonces tenemos que prepararnos! No tenemos que comportarnos como algunas sectas fanáticas que se encierran en un lugar acumulando alimentos y provisiones para permanecer aisladas del mundo. Nosotros tenemos que hacer exáctamente lo contrario: insertarnos en la sociedad, dar la cara y decir la Verdad, precisamente porque sabemos lo que tiene que ocurrir. Es inminente liberar a las personas de la esclavitud de la ignorancia en la que viven, en todo sentido: espiritual, social, etc. No podemos encerrarnos en el Arca para esperar la llegada del platillo volador que nos venga a buscar. Para salvar nuestro espíritu no tenemos que buscar la salvación física, sino la muerte física. ¡Nosotros tenemos que morir en el campo de batalla!

