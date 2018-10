Recibe a Argentino de Rosario desde las 15.30 horas. La dupla Pereyra-Medina debe realizar tres modificaciones obligadas por las expulsiones sufridas ante Liniers. Después del cachetazo que recibió frente a Liniers en la fecha pasada (perdió 4-0 y sufrió tres expulsiones), Puerto Nuevo tendrá mañana la oportunidad de recuperarse ante Argentino de Rosario y, además, de volver a instalarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Es que en caso de ganar, el Portuario llegará a los 14 puntos e igualará la línea de Juventud Unida, que ayer empató sin goles frente a Lugano (Muñiz, en tanto, queda libre). El encuentro frente al Salaíto, correspondiente a la séptima fecha, se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco desde las 15.30 horas y será arbitrado por Tomás Duilio. Para este compromiso, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina deberá realizar tres cambios obligados por las sanciones de Kevin Redondo (dos fechas por puntapié sin pelota), Santiago Correa y Oscar Peñalba (ambos recibieron tres fechas de suspensión por sendas agresiones). Pero contará con el regreso de Lautaro Cuenos, quien cumplió su sanción tras haber visto la roja frente a Lugano. De esta manera, para reemplazar a Correa en la zaga central, la dupla técnica tendrá dos opciones: el ingreso de Joaquín Montiel o ubicar a Cuenos como marcador central y mantener a Julián Sprovieri como lateral derecho. En tanto, en la mitad de la cancha todo parece más claro: Eliseo Aguirre y Nicolás Colombano pican en punta para hacer tándem en el centro del campo en reemplazo de Redondo y Peñalba. Así, la probable formación del Auriazul para recibir a Argentino de Rosario sería: Leandro Bonnet; Sprovieri o Cuenos, Gonzalo Leizza, Montiel o Cuenos, Sergio Robles; Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre, Carlos Tapia; Enzo Moreno, Diego Pertossi y Mauricio Ruiz. En las primeras seis fechas, el equipo de nuestra ciudad cosechó tres victorias, dos empates y una derrota, con 6 goles a favor y 5 en contra (uno en el debut con Atlas y cuatro en la derrota de la fecha pasada frente a Liniers). Por su parte, Argentino de Rosario empezó de muy mala manera el campeonato (derrotas frente a Central Ballester, Defensores de Cambaceres y Yupanqui), pero se recuperó en las jornadas siguientes con triunfos ante Lugano y Liniers. Y en la fecha pasada quedó libre. Así tiene 6 puntos y está ubicado en la 10ª posición. FECHA 7 La séptima jornada de la Primera D comenzó ayer con tres encuentros que terminaron en empates: Deportivo Paraguayo 1-1 Central Ballester; Juventud Unida 0-0 Lugano; y Argentino de Merlo 1-1 Liniers. En tanto, hoy jugarán: Claypole vs Yupanqui; y Real Pilar vs Atlas. Y mañana lo harán Centro Español vs Defensores de Cambaceres y Puerto Nuevo vs Argentino de Rosario. Queda libre Muñiz. Las principales posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 14 puntos; 2) Muñiz, 13 puntos; 3) Puerto Nuevo, Atlas y Argentino de Merlo, 11 puntos; 6) Liniers y Claypole, 10 puntos.

MAURICIO RUIZ, LA CARTA DE DESEQUILIBRIO DE PUERTO NUEVO EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 12. En 11 partidos se registraron 6 victorias para el Auriazul, 4 triunfos para el conjunto Salaito y un empate. Puerto Nuevo marcó 18 goles, en tanto que Argentino señaló 16. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 6 partidos con 4 victorias Portuarias (8 goles) de manera consecutivas y una Rosarina, la primera en su visita a Campana (4 goles). Igualaron el último encuentro sin goles. COMO LOCAL ARGENTINO. Jugaron 5 veces, con 3 triunfos del equipo local (12 goles) y 2 para del cuadro campanense (10 goles) EL ULTIMO ENCUENTRO. El lunes 7 de abril de 2018, por la 26ª fecha de la Primera D igualaron 0-0 en Campana. APOSTILLAS: Dos partidos sin ganar lleva Puerto sobre Argentino con una derrota y un empate. Como local, suma cinco encuentros sin perder con 4 victorias consecutivas y un empate. GOLEADORES PUERTO NUEVO (18): Nicolás Parodi (4), Sebastián Ferrario (2), Michel Bustamante (2), Juan Peloso (2), Maximiliano Zerbini (1), Leonel Melgar (1), Franco Coillard (1), Maximiliano Orellana (1), Ramiro Fernández (1), Mauro Danevitch (1), Gastón Noir (1) y Milton Mancilla en contra (1) GOLEADORES ARGENTINO (16): Gonzalo Mazzia (3), Pablo Verón (2), Luciano Pons (2), Nazareno Bartomioli (2), Martín Villegas (1), Franco Calero (1), Mauro Bearzotti (1), Matías Juárez (1), Juan Castro (1), Mauricio Benavídez (1) y Alejandro Olocco (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO El domingo 28 de mayo de 2017, por la 28ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo venció 1-0 a Argentino de Rosario como local. PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Luis Ibarra (Gustavo Roldán); Franco Colliard, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Michel Gómez; Juan Peloso (Eliseo Aguirre) y Carlos Perrona (Gastón Noir). DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Joaquín Montiel, Pablo Sosa y Michel Bustamante. ARGENTINO (0): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Cristian Rivarola, Emanuel Pellegrini (Facundo Camafreita); Alejo Vechiarello, Cristian Iramáz, Julián Bembo (Diego Angaroni), Alejandro Olocco, Gastón Tedesco y Leandro Cabral. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Mateo Quintana, Julián Mariatti, Bruno Pintos,Kevin Ledesma y Brian Carabajal. GOL: ST: 34m Juan Peloso (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Jonathan De Otto.

Primera D:

Puerto Nuevo juega mañana con la chance de volver a la cima

