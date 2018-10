En la Zona A, Deportivo San Felipe y San Luis comparten la punta, mientras que en la B, Lechuga es líder, pero hoy juega contra su escolta El Pino, que puede alcanzarlo. El Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana disputará hoy su 23ª y antepenúltima fecha, que puede ser decisiva para la definición tanto de la Zona A como de la B. En la A, Deportivo San Felipe y San Luis volvieron a ganar y siguen compartiendo la cima de las posiciones con 49 puntos, aunque San Felipe todavía no quedó libre. Los terceros, Naranja y Las Campanas están a 10 puntos de distancia, pero hoy se enfrentarán desde las 12.30 en cancha de Lehuga en un partido que podría inclinar la balanza en la lucha por el último escalón del podio. En tanto, en la B, Lechuga volvió al triunfo en la fecha 22 (le ganó 2-1 a El Regreso) y estiró su ventaja sobre El Pino, que igualó sin goles frente a Mega Juniors. Sin embargo, esos tres puntos de diferencia estarán hoy en juego cuando se enfrenten desde las 11.15 en cancha de Lechuga. Atentos a ese resultado estarán Kilmes, La Josefa y El Defe, tres equipos que buscan también el ascenso a la A. Los resultados y goleadores de la 22ª fecha y los partidos de la 23ª son los siguientes: ZONA A -San Felipe 9 – Sol de América 0. Goles: Guillermo Liz (4), Miguel García (3), Juan Gamarra y Eduardo Eckert. -9 de Julio 2 – Atlético Las Campanas 2. Goles: Juan Tabera y Walter Medina (9dJ); Juan Cejas y Jesús González (ALC). -Naranja 4 – Las Praderas 0. Goles: Guillermo Keidel, Pablo Peral, Cristian Retamoza y César Senar (NAR). -San Luis 4 – La Esperanza 1. Goles: Martín Monteagudo (2) y Diego Martínez (2) (SL); Adolfo Romero (LE). -Juventud Unida 2 – Los Pumas 2. Goles: Goles: José Castellano y Jorge Palavecino (JU); Fermín Figueredo y Alejandro Torres (LP). -El 70 2 – Meta Guacha 0. Libre: Campana FC. POSICIONES: 1) Deportivo San Felipe y San Luis, 43 puntos; 3) Atlético Las Campanas y Naranja, 39 puntos; 5) Juventud Unida, 38 puntos; 6) Campana FC, 36 puntos; 7) El 70, 27 puntos; 8) 9 de Julio, 25 puntos; 9) Las Praderas, 20 puntos; 10) Los Pumas, 19 puntos; 11) Meta Guacha, 17 puntos; 12) La Esperanza, 14 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 24ª jornada de la Zona A tendrá los siguientes partidos: El 70 vs Deportivo San Felipe, Los Pumas vs Campana FC, La Esperanza vs Juventud Unida, Las Praderas vs San Luis, Las Campanas vs Naranja y Sol de América vs 9 de Julio. Libre: Meta Guacha. ZONA B -La Josefa 1 – Tavella 1. Goles: Ariel Alfonso (LJ); Alfredo Baraballe (T). -El Defe 1 – Los Leones 0. Gol: Gustavo Aguirre (DEF). -Lechuga 2 – El Regreso 1. Goles: Juan Barrios y Marcelo Sequeira (LEC); Juan Vallejos (ER). -Mega Juniors 0 – El Pino 0. -CASLA 3 – San Cayetano 2. Goles: Ariel Juárez (3) (CASLA); Hugo Llanes y Bertolo Brum (SC). -Norte 6 – Las Palmas 0. Goles: Marcos Cabrera -2-, Leopoldo Cantero -2- y Ramón Omar -2- (NOR). -Kilmes FC 1 – Amigos de Raúl 0. Gol: Alejandro Ramírez (KIL). POSICIONES: 1) Lechuga, 50 puntos; 2) El Pino, 47 puntos; 3) Kilmes FC, 45 puntos; 4) La Josefa, 43 puntos; 5) El Defe, 41 puntos; 6) Los Leones, 32 puntos; 7) Amigos de Raúl, 31 puntos; 8) Tavella y San Cayetano, 29 puntos; 10) El Regreso, 27 puntos; 11) CASLA, 25 puntos; 12) Mega Juniors, 19 puntos; 13) Las Palmas, 13 puntos; 14) Norte, 10 puntos. PRÓXIMA FECHA. La 24ª jornada de la Zona B tendrá los siguientes partidos: Kilmes FC vs Tavella, Norte vs Amigos de Raúl, CASLA vs Las Palmas, Mega Juniors vs San Cayetano, Lechuga vs El Pino, Los Leones vs El Regreso, La Josefa vs El Defe.

DEPORTIVO SAN FELIPE ESTÁ IGUALADO CON SAN LUIS EN LA CIMA DE LA ZONA A, PERO TODAVÍA NO QUEDÓ LIBRE.





LECHUGA FC ES LÍDER DE LA B CON 50 PUNTOS Y JUEGA HOY ANTE EL PINO, QUE ES SU ESCOLTA Y TIENE 47.



Veteranos:

El Torneo "Brisa Tabera" disputa hoy su antepenúltima fecha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: