P U B L I C



El líder Atlético Las Campanas enfrenta a Juventud Unida, mientras el escolta La Josefa tendrá un interesante duelo con Real San Jacinto. Mañana lunes tendrá continuidad el Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol con la disputa de la 15ª fecha, segunda de la segunda rueda. En esta jornada, el líder de Primera División, Atlético Las Campanas (33 puntos), enfrentará a Juventud Unida (8) buscando estirar su invicto y sostener o ampliar su ventaja de seis puntos sobre La Josefa (27). El escolta del torneo quedó libre en la fecha pasada y mañana retomará la competencia afrontando un duro compromiso frente a Real San Jacinto (4º con 25), que en caso de ganar tendrá la oportunidad de superarlo. En tanto, el tercero, Defensores de La Esperanza (26) se medirá con Atlético Las Praderas (20). La fecha se completa con los partidos Mega Juniors (23) vs Lechuga FC (9), Deportivo San Felipe (17) vs Desamparados FC (4) y El Junior (9) vs Leones Azules (10). LA PROGRAMACIÓN -Atlético Las Campanas vs Juventud Unida. En cancha de Lechuga juegan Primera División (11.30) y Tercera División (10.15). -Defensores de La Esperanza vs Atlético Las Praderas. En cancha de Lechuga juegan Cuarta División (13.30), Tercera (14.30) y Primera (16.00). -Mega Juniors vs Lechuga FC. En cancha de Las Campanas juegan Cuarta División (9.00), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -Desamparados FC vs Deportivo San Felipe. En cancha de Las Campanas juegan Cuarta División (13.30), Tercera (14.30) y Primera (16.00). -Real San Jacinto vs La Josefa. En cancha de Otamendi juegan Cuarta División (9.00), Tercera (10.15) y Primera (11.30). -El Junior vs Leones Azules. En cancha de Otamendi juegan Cuarta División (13.30), Tercera (14.30) y Primera (16.00).

Foto: Archivo.



Liga Campanense:

Mañana se juega la 15ª fecha del Torneo Oficial 2018

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: