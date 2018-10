La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/oct/2018 Liga Campanense:

Hoy se disputa la Copa Fénix







Se jugará en Puerto Nuevo desde las 11 de la mañana con la participación de Atlético Las Campanas, Otamendi FC, Defensores de La Esperanza y Real San Jacinto. Este domingo 14 en las instalaciones del club Puerto Nuevo se disputará la primera edición de la Copa Fénix de la Amistad, un cuadrangular que se desarrollará desde las 11 de la mañana con la participación de clubes de la Liga Campanense de Fútbol que cuentan con el acompañamiento del comercio local. Así, en el Carlos Vallejos estarán jugando: Otamendi FC, Atlético Las Campanas, Defensores de La Esperanza y Real San Jacinto. La primera semifinal la jugaran Otamendi vs Defensores de La Esperanza y la segunda, Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto (cada partido durará 35 minutos). Entre un encuentro y otro habrá encuentros de fútbol infantil. Luego, la final será entre los ganadores y tendrá una duración de 45 minutos. La iniciativa es impulsada por Gustavo Sandoval, responsable de la Panadería Fénix y frecuente sponsor de instituciones deportivas locales, porque no sólo acompaña a los cuatro equipos mencionados, sino también a Puerto Nuevo y Villa Dálmine. Según explicó Sandoval, la idea es recaudar fondos para los equipos involucrados y por esa razón se cobrará un bono contribución de $50 que otorgará el derecho a participar del sorteo de camisetas oficiales.

Foto: Archivo.



Liga Campanense:

Hoy se disputa la Copa Fénix

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: