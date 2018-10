La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/oct/2018 Baby Fútbol:

Octubre arrancó con todo en el Club Plaza Italia







El Torneo Escolar ya suma ocho jornadas de competencia en lo que va del mes. En la última semana se jugó de lunes a viernes. El tradicional Torneo Escolar de Baby Fútbol comenzó este mes de octubre con mucha actividad: en dos semanas ya se disputaron ocho jornadas de partidos en la cancha de las tablas del Club Plaza Italia. De esta manera, las categorías Cebollitas, Mosquito y Baby ya se encuentran transitando la segunda rueda de sus respectivos campeonatos y se encaminan a la etapa de definiciones. Los resultados, por categoría, que dejaron estas ocho jornadas de octubre fueron los siguientes: -Cebollitas: Dante Alighieri (4-1) Escuela 22; Santo Tomás "A" (4-2) Escuela 7; Escuela 17 (3-1) Escuela 5; Escuela 1 (3-1) Escuela Normal; Escuela 5 (3-3) Escuela 7; Escuela 17 (8-2) Dante Alighieri; Santo Tomás "A" (8-0) Escuela Normal; Escuela 22 (3-0) Escuela 1; -Mosquito: Aníbal Di Francia (8-4) Escuela 17; Santo Tomás "C" (7-4) Santo Tomás "B"; Dante Alighieri (7-6) Escuela 5; Santo Tomás "A" (3-2) Escuela 1; Dante Alighieri (9-1) Escuela 22; Santo Tomás "C" (11-2) Aníbal Di Francia; Escuela 5 (7-3) Escuela 17; -Baby: Aníbal Di Francia (2-0) Escuela 13 "A"; Santo Tomás "A" (4-0) Colegio San Roque; Santo Tomás "B" (10-2) Escuela 27 "B"; Dante Alighieri (3-3) Escuela 17; Escuela 14 (7-3) Colegio Siglo XXI "A"; Escuela 27 "A" (3-1) Colegio San Roque "A"; Santo Tomás "A" (5-2) Escuela 1; Escuela 13 "A" (4-4) Escuela 14; Escuela 2 (14-1) Colegio Siglo XXI "B"; Escuela 17 (8-3) Escuela 13 "B"; Colegio San Roque (9-1) Colegio Siglo XXI "A"; Escuela 27 "A" (17-0) Escuela 1; Santo Tomás "A" (3-2) Aníbal Di Francia; Dante Alighieri (13-2) Escuela 27 "B"; Colegio San Roque "B" (13-1) Escuela 22. POSICIONES. De esta manera, las tablas de posiciones de cada categoría quedaron de la siguiente manera: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 28 puntos; 2) Santo Tomás "A", 22 puntos; 3) Dante Alighieri, 21 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 22, 12 puntos; 6) Escuela 5, 10 puntos; 7) Escuela 7, 4 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos. -Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 27 puntos; 2) Escuela 5, 24 puntos; 3) Santo Tomás "C", 18 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 12 puntos; 5) Santo Tomás "B", 10 puntos; 6) Escuela 17, 10 puntos; 7) Escuela 22, 9 puntos; 8) Santo Tomás "A", 3 putos; 9) Escuela 1, 3 puntos. -Baby – Zona 1: 1) Escuela 27 "A", 25 puntos; 2) Escuela 13 "A", 22 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 21 puntos; 4) Santo Tomás "A", 20 puntos; 5) Escuela 14, 12 puntos; 6) Siglo XXI "A", 12 puntos; 7) Escuela 1, 4 puntos; 8) San Roque "A", 3 puntos. -Baby – Zona 2: 1) San Roque "B", 27 puntos; 2) Dante Alighieri, 22 puntos; 3) Escuela 17, 19 puntos; 4) Escuela 2, 16 puntos; 5) Santo Tomás "B", 16 puntos; 6) Escuela 13 "B", 9 puntos; 7) Escuela 22, 6 puntos; 8) Siglo XXI "B", 1 punto; 9) Escuela 27 "B", 1 punto. PRÓXIMOS PARTIDOS. En la próxima semana habrá actividad los días martes, miércoles y viernes con la siguiente programación de partidos: -Martes: Escuela 7 vs Escuela Normal (Cebollitas; 19.00); Dante Alighieri vs Escuela 1 (19.30; Mosquito); Santo Tomás "A" vs Escuela 13 (Baby; 20.15); Aníbal Di Francia vs Escuela 27 "A" (Baby; 21.00). -Miércoles: Dante Alighieri vs Escuela 5 (Cebollitas; 19.00); Santo Tomás "A" vs Santo Tomás "B" (Mosquito; 19.30); Escuela 13 "B" vs Dante Alighieri (Baby; 20.15); Escuela 17 vs Escuela 22 (Baby; 21.00). -Viernes: Escuela 17 vs Escuela 1 (Cebollitas; 19.00); Escuela 22 vs Escuela 5 (Mosquito; 19.30); San Roque "B" vs Siglo XXI "B" (Baby; 20.45); y Escuela 14 vs San Roque "A" (Baby: 21.30).

ESTE MARTES VUELVEN A ENFRENTARSE LA ESCUELA NORMAL Y LA ESCUELA 7 EN CATEGORIA CEBOLLITAS.





EL EQUIPO DE CATEGORÍA MOSQUITO DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI GANÓ SUS NUEVE PARTIDOS.



