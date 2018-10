El Torneo Escolar ya suma ocho jornadas de competencia en lo que va del mes. En la última semana se jugó de lunes a viernes. El tradicional Torneo Escolar de Baby Fútbol comenzó este mes de octubre con mucha actividad: en dos semanas ya se disputaron ocho jornadas de partidos en la cancha de las tablas del Club Plaza Italia. De esta manera, las categorías Cebollitas, Mosquito y Baby ya se encuentran transitando la segunda rueda de sus respectivos campeonatos y se encaminan a la etapa de definiciones. Los resultados, por categoría, que dejaron estas ocho jornadas de octubre fueron los siguientes: -Cebollitas: Dante Alighieri (4-1) Escuela 22; Santo Tomás "A" (4-2) Escuela 7; Escuela 17 (3-1) Escuela 5; Escuela 1 (3-1) Escuela Normal; Escuela 5 (3-3) Escuela 7; Escuela 17 (8-2) Dante Alighieri; Santo Tomás "A" (8-0) Escuela Normal; Escuela 22 (3-0) Escuela 1; -Mosquito: Aníbal Di Francia (8-4) Escuela 17; Santo Tomás "C" (7-4) Santo Tomás "B"; Dante Alighieri (7-6) Escuela 5; Santo Tomás "A" (3-2) Escuela 1; Dante Alighieri (9-1) Escuela 22; Santo Tomás "C" (11-2) Aníbal Di Francia; Escuela 5 (7-3) Escuela 17; -Baby: Aníbal Di Francia (2-0) Escuela 13 "A"; Santo Tomás "A" (4-0) Colegio San Roque; Santo Tomás "B" (10-2) Escuela 27 "B"; Dante Alighieri (3-3) Escuela 17; Escuela 14 (7-3) Colegio Siglo XXI "A"; Escuela 27 "A" (3-1) Colegio San Roque "A"; Santo Tomás "A" (5-2) Escuela 1; Escuela 13 "A" (4-4) Escuela 14; Escuela 2 (14-1) Colegio Siglo XXI "B"; Escuela 17 (8-3) Escuela 13 "B"; Colegio San Roque (9-1) Colegio Siglo XXI "A"; Escuela 27 "A" (17-0) Escuela 1; Santo Tomás "A" (3-2) Aníbal Di Francia; Dante Alighieri (13-2) Escuela 27 "B"; Colegio San Roque "B" (13-1) Escuela 22. POSICIONES. De esta manera, las tablas de posiciones de cada categoría quedaron de la siguiente manera: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 28 puntos; 2) Santo Tomás "A", 22 puntos; 3) Dante Alighieri, 21 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 22, 12 puntos; 6) Escuela 5, 10 puntos; 7) Escuela 7, 4 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos. -Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 27 puntos; 2) Escuela 5, 24 puntos; 3) Santo Tomás "C", 18 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 12 puntos; 5) Santo Tomás "B", 10 puntos; 6) Escuela 17, 10 puntos; 7) Escuela 22, 9 puntos; 8) Santo Tomás "A", 3 putos; 9) Escuela 1, 3 puntos. -Baby – Zona 1: 1) Escuela 27 "A", 25 puntos; 2) Escuela 13 "A", 22 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 21 puntos; 4) Santo Tomás "A", 20 puntos; 5) Escuela 14, 12 puntos; 6) Siglo XXI "A", 12 puntos; 7) Escuela 1, 4 puntos; 8) San Roque "A", 3 puntos. -Baby – Zona 2: 1) San Roque "B", 27 puntos; 2) Dante Alighieri, 22 puntos; 3) Escuela 17, 19 puntos; 4) Escuela 2, 16 puntos; 5) Santo Tomás "B", 16 puntos; 6) Escuela 13 "B", 9 puntos; 7) Escuela 22, 6 puntos; 8) Siglo XXI "B", 1 punto; 9) Escuela 27 "B", 1 punto. PRÓXIMOS PARTIDOS. En la próxima semana habrá actividad los días martes, miércoles y viernes con la siguiente programación de partidos: -Martes: Escuela 7 vs Escuela Normal (Cebollitas; 19.00); Dante Alighieri vs Escuela 1 (19.30; Mosquito); Santo Tomás "A" vs Escuela 13 (Baby; 20.15); Aníbal Di Francia vs Escuela 27 "A" (Baby; 21.00). -Miércoles: Dante Alighieri vs Escuela 5 (Cebollitas; 19.00); Santo Tomás "A" vs Santo Tomás "B" (Mosquito; 19.30); Escuela 13 "B" vs Dante Alighieri (Baby; 20.15); Escuela 17 vs Escuela 22 (Baby; 21.00). -Viernes: Escuela 17 vs Escuela 1 (Cebollitas; 19.00); Escuela 22 vs Escuela 5 (Mosquito; 19.30); San Roque "B" vs Siglo XXI "B" (Baby; 20.45); y Escuela 14 vs San Roque "A" (Baby: 21.30).

ESTE MARTES VUELVEN A ENFRENTARSE LA ESCUELA NORMAL Y LA ESCUELA 7 EN CATEGORIA CEBOLLITAS.





EL EQUIPO DE CATEGORÍA MOSQUITO DEL COLEGIO DANTE ALIGHIERI GANÓ SUS NUEVE PARTIDOS.



Baby Fútbol:

Octubre arrancó con todo en el Club Plaza Italia

