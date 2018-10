La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 14/oct/2018 Básquet:

En un cierre ajustado cayó 73-71 y sumó su primera en el Provincial de Clubes. Por la segunda fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes, Ciudad de Campana perdió 73-71 como visitante frente a Juventud Unida de Cañuelas en un encuentro disputado en la noche del viernes. De esta manera, el Tricolor no pudo mantenerse en la senda positiva después de la victoria que había conseguido en el debut como local, cuando superó 85-77 a Defensores Unidos de Zárate. Por su parte Juventud se recuperó de la derrota que había sufrido como visitante frente a Regatas de San Nicolás por 76-62. El encuentro disputado en el gimnasio Vicente Politano de Cañuelas tuvo un arranque favorable al local, especialmente porque el Tricolor no tuvo fluidez ofensiva y apenas pudo anotar 8 puntos en ese parcial. Sin embargo, los dirigidos por Sebastián Silva se recuperaron en el segundo período, se encendió Maximiliano Gutiérrez (nuevamente goleador, esta vez con 21 puntos) y tanto Facundo Romani como Juan Cruz Gallardo y Matías Nieto también aportaron para que el CCC se vaya arriba al descanso largo (34-29) después de haber estado 17-8 abajo en el arranque del cuarto. En el tercer período, surgieron con fuerzas las figuras del local: Oscar Guillamondegui (12) y Leandro Valicenti (9) se combinaron para anotar 21 de los 23 puntos de Juventud en ese parcial y así mantener muy cerca en el tanteador al elenco de Cañuelas. Sin embargo, Ciudad nunca perdió el liderazgo en el tablero para el último cuarto y a falta de cinco minutos para el final ganaba por seis (68-62) tras un triple de Juan Cruz Gallardo. Fue entonces que reapareció Valicenti, quien con 9 puntos encabezó un parcial de 9-1 que dio vuelta el marcador (71-69). Después llegó el doble de Gutiérrez que igualó en 71 y posteriormente la conversión de Guillamondegui que volvió a poner dos arriba a Juventud (73-71) a falta de un minuto. En el cierre, se equivocó Martín Delgado (que no pudo pesar a lo largo de los 40 minutos), después Valicenti falló un triple y, entonces, el Tricolor tuvo la última posesión, que terminó en un lanzamiento triple de Delgado que no entró. Por eso, el festejo fue del local; y la derrota para Ciudad. EL RESTO. En la noche del viernes, por esta misma zona, Regatas de San Nicolás venció 82-63 a Ciudad de Saladillo como local y quedó como único líder con dos victorias en dos presentaciones. En tanto, Defensores Unidos cayó en Zárate por 72-66 frente a Platense de La Platense. Así, las posiciones de esta Zona Norte "B" quedaron de la siguiente manera: 1) Regatas de San Nicolás (2-0); 2) Ciudad de Campana, Ciudad de Saladillo, Juventud de Cañuelas y Platense de La Plata (1-1); 6) Defensores Unidos (0-2). Por la próxima fecha, el CCC recibirá a Regatas en su gimnasio de la calle Chiclana, mientras que también jugarán Ciudad de Saladillo vs Defensores Unidos y Platense de La Plata vs Juventud de Cañuelas. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD DE CAÑUELAS (73): Matías Vicente (7), Esteban Bacigalupo (9), Manuel Rioyo (9), Leandro Valicenti (20) y Oscar Guillamondegui (18) (FI) Agustín Serrano (10), Franco Ibáñez (0), Sandro Medero (0) y Guido Paterno (0). DT: Marcelo Petre. CIUDAD DE CAMPANA (71): Facundo Romani (10), Maximiliano Gutiérrez (21), Francisco Santini (13), Rubén Runke (2) y Martín Delgado (10) (FI) Matías Nieto (4), Juan Cruz Gallardo (11) y Agustín Hernández (0). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 14-8 / 15-26 (29-34) / 23-21 (52-55) / 21-16 (73-71). JUECES: Martín Pietromónaco y Sergio Fierro. GIMNASIO: Vicente Politano de Cañuelas.

FRANCISCO SANTINI ANOTÓ 13 PUNTOS EN CAÑUELAS. EN LA PRÓXIMA FECHA, EL CCC RECIBE A REGATAS DE SAN NICOLÁS (FOTO ARCHIVO).



