Con sabor a poco El entrenador de Villa Dálmine señaló que el equipo debe lograr mantener el cero en su arco y también fue crítico del arbitraje. Luego del empate frente a Deportivo Morón, el entrenador Felipe De la Riva dialogó con la prensa y aseguró que Villa Dálmine hizo "méritos para ganar" el partido. "En líneas generales siempre somos mejor que el rival. A excepción del segundo tiempo en Mendoza que hicimos las cosas mal, después siempre fuimos más que el rival. El partido ante Morón se nos complicó porque quedamos perdiendo de arranque, pero lo empatamos y después hicimos los méritos como para ganarlo. Hay momentos que jugamos mejor que otros, pero está claro que hoy hicimos los méritos para ganarlo", señaló el uruguayo. Además, el DT mostró su fastidio por la tendencia de los últimos arbitrajes y señaló que ayer Yamil Possi permitió que Morón demorara y enfriara el juego y también aseguró que no cobró un penal en el primer tiempo, en un remate de Miño que, según explicó, Celaya "saca con el codo intencionalmente". En cuanto a esta racha de cuatro juegos sin victorias, De la Riva expresó: "Villa Dálmine es el equipo que más goles marca en el torneo, pero tenemos el problema de que nos está costando mantener el cero en nuestro arco. Y tenemos que trabajar para eso y conseguir solidez defensiva, porque si no se nos complican los partidos. De hecho, los partidos que ganamos fueron los que mantuvimos el cero en el arco". Sin embargo, adelantó que no cambiará el sistema táctico ni tampoco la cantidad de jugadores ofensivos que dispone en la formación titular. "Por la clase de jugadores que tenemos, vamos a apostar a buscar el arco de enfrente y a salir a atacar. No tenemos jugadores que sientan lo otro, que tengan mejores características de contención que de ataque. De hecho, lo peor de este equipo en el torneo se vio cuando apostamos a agruparnos en nuestro campo para cuidar una diferencia y esperar un contragolpe, que fue el segundo tiempo en Mendoza". Y en ese sentido agregó: "Para mí hay que seguir por este camino. Si nosotros seguimos jugando así y encontramos el cero en nuestro arco, probablemente hagamos un buen torneo".

