Rincón Tuerca

TC RIOPLATENSE: La categoría está visitando el autódromo de La Plata este fin de semana para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 19 hs arrancan con su espectáculo. POSTULAR: Nueva victoria para Valerio Diamante en Concepción del Uruguay en la Clase GTA del TC Regional donde el oriundo de Capilla del Señor se postula para el presente campeonato con la Dodge con motor Ford que se atienda totalmente en la fortaleza de Tártara en la Ruta 193. IDEA: La idea es trabajar en el armado de un nuevo casco para correr en su momento en la categoría TC Regional y los hermanos están abocados a llegar para la próxima temporada con el apoyo de su padreque decidió no seguir en la alta competencia representando a Zárate. FUTURO: Ya se definió el futuro automovilístico para Gastón D´ Ángelo que si logra otro campeonato emigrará en búsqueda de nuevos horizontes alejándose de la categoría Alma donde toda la dinastía cosechó varios títulos. Podrá hacerlo? TURISMO CARRETERA: La máxima llega al autódromo de Toay en La Pampa para realizar otra carrera del campeonato durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". MULTAS: Parece que el afamado piloto de nivel nacional que corrió en las categorías mas importantes de nuestro país visitó Campana con un auto de alta gama recién sacado de la terminal y recorrió parte del casco urbano donde cometió un sin fin de infracciones de tránsito lo que generó un cúmulo de multas que ahora el "Gallego" deberá abonar. De no creer! CONFORME: Yamil Bottani viene de correr en Concepción del Uruguay en la GTB del Regional donde clasificó sexto para llegar en el puesto noveno en la final lo que dejó conforme al representante de Lima. PROMESAS: La promesa del afamado motorista de karting se desarrolló en su momento con el pago de un asado el cual aún no se concretó y los invitados siguen aguardando que concrete la palabra empeñada. Qué ocurre Fabian? P.A.K.O.: Esta especialidad del karting llega este fin de semana con su Gran Premio en el kartódromo de Zárate donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. DOS: Los dirigentes de los chasis del Regional confirmaron que se desarrollan dos carreras por fin de semana cuando se lleve a cabo la presentación el 20 de octubre en el autódromo de Roque Perez y en el circuito de La Plata en el mes de noviembre. CORRER: Vienen de correr en suelo entrerriano con el Regional donde en la Clase GTB a bordo del Ford con motorización de Matías Guillen el zarateño Nicolás Laccette clasificó décimo para arribar sexto en la final. TURISMO PISTA: Con sus tres clases y su habitual parque de autos la categoría visita este fin de semana en el autódromo "Hermanos Emigliozzi" de la ciudad de Olavarría. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa "Carburando". GANADORES: Por una nueva fecha del campeonato argentino de karting en el kartódromo parque de la ciudad en Río Cuarto provincia de Córdoba los ganadores fueron en Clase Proam Iame: Gustavo Carrira, X30 Codesur: Franco Colapinto, X#= Codadur Juniors: Ignacio Montenegro, Cadetes: Santiago Biaggi, Mini: Thiago Falivene y contó con un parque limitado de máquinas. CENA: El próximo 2 de noviembre en la sede de la categoría se llevará a cabo una Cena de Camaradería para pilotos de todo el historial de la categoría que va desde sus comienzos hasta el año 2005 aproximadamente. TARJETAS: Para aquellos interesados en ser parte de esta propuesta en Campana el era Campeón del TC 1000 Alberto Errecart tiene a su cargo las ventas de las tarjetas para disfrutar una noche llena de recuerdos. El valor de la misma alcanza a los 550 pesos. Es para pilotos, acompañantes, preparadores, dirigentes entre otros. AMIGOS FIAT: La monomarca visita el autódromo capitalino durante este fin de semana donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. ARRIBAR: El flaco Emilio Gobetto viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay con su Chevy donde clasificó décimo séptimo para en la final arribar décimo sexto en un fin de semana donde no todo estuvo de la mejor manera para el representante de Zárate. TC PISTA: La categoría llega hasta el autódromo de Toay en la provincia de La Pampa en este fin de semana para llevar adelante otra fecha del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PROYECTO: Por el momento solo se piensa en un futuro en el equipo de Gastón Fernandez donde junto a su padre Rubén hay un proyecto de empezar a armar un auto para la clase GTB del Regional basado en una Chevy. CONOCER: Para empezar a conocer desde adentro como funcionan estos autos Gastón Fernandez estará probando en pocos días para tomar contacto con los mismo y experiementar con la posibilidad de saber si funcionan como se piensa. ARRANCAR: Este miércoles arranca el mini campeonato de la categoría Modena de karting con los mejores pilotos de nuestro país en el kartódromo argentino anclado dentro del predio del autódromo por5teño desde las 19 hs comienzan con la primera de las tres fechas pactadas. CREER: El oriundo de Olavarría Martín Sava realizó nota para programa televisivo y en su familia no creen que esto haya ocurrido de manera especial su señora "Licky" no entiende que nuestro personaje puede tener una aparición en Canal de Cable. MX DEL NORTE: La categoría de motocross enduro está visitando desde ayer por la mañana el circuito de Navarro para llevar adelante otra carrera del presente campeonato para todas sus clases y un parque importante de motos donde desde las 10 hs arrancan con pruebas libres. FORMULAR 07: Con sus dos clases visitan el autódromo capitalino para llevar adelante otra carrera del campeonato. Desde las 12 hs comienzan con su habitual espectáculo. TIEMPO: La posibilidad de tener siete autos en la alta competencia en el taller de Sbarra tiene trabajando a todo su equipo que entre los autos del Turismo Pista y la categoría Alma mas el Fórmula Renault dicen que no hay tiempo ni para tomar mate. Será para tanto? TC BONAERENSE: Festejando sus primeros cuarenta y cinco años la categoría visita este fin de semana el autódromo de Baradero para desarrollar otra carrera del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. FIESTA: Siguen trabajando de cara a la fiesta del automóvil los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino en orden conjunta con el Municipio donde se espera contar con la presencia de pilotos del orden nacional que se sumarán a este evento ya tradicional para nuestra ciudad. A V 2: Nueva v visita al autódromo platense para desarrollar su actividad con su habitual parque de autos utilizando el circuito mas corto. CONCURRE: El ex piloto de Alma y de Karting ahora está abocado a trabajar en el auto de su amigo que viene peleando un campeonato y nuestro personaje no concurre a las competencias dado que en el hogar no se lo permiten. La gente que es mala y comenta. GUANTES: Cuando el campeonato de la categoría Pako finalice donde viene corriendo es casi un hecho que Rafael Chavez cuelgue los guantes y dará por terminada su carrera deportiva dándole un mayor lugar al chasista. TURISMO ZONAL PISTA: La categoría vuelve a visitar el autódromo capitalino para encarar otra carrera del campeonato con sus dos clases donde se están definiendo los campeonatos. Desde las 11 hs comienzan con propuestas. SABIAS?: Que Norberto Napolitano arrancó su carrera como piloto en la categoría zonal TC Bonaerense con una cupecita lo que después provocó que el inolvidable Papo recorriera distintas categorías de nivel nacional. FORMULA APAP: La categoría Escuela del automóvil zonal llega al autódromo de La Plata para llevar adelante otra competencia del campeonato con su habitual parque donde utilizan el circuito mas largo comenzando a las 9.30 hs. NUEVO: La provincia de San Juan ya tiene su nuevo autódromo de Gran Nivel el cual se está sumando a los que están vigentes provocando además una nueva plaza por el mercado argentino para las categorías que a partir de ahora pierden utilizar el mismo. COMPLETO: Con el transcurrir de los meses cada vez es mas completo los repuestos y accesorios de motos, motonetas antiguas donde en Zárate se va ganando su lugar en la calle Felix Pagola al 731 con la atención de Andres Romero y Cyntia Bertozzi que además trabajan todo para el mundo del karting a excelentes precios. Mira vos! FORMULA CINCO: Llegan al autódromo platense por otra carrera del campeonato este fin de semana con su limitado parque de autos. Desde las 13 hs corren su final. OCUPAR: El Super TC 2000 viene de correr en el flamante autódromo de San Nicolás y el piloto campanense Matías Milla clasificó décimo noveno con el Citroen del equipo Sport Team y en la carrera clasificatoria queda décimo quinto para en la final ocupar el puesto décimo noveno. VOLVER: Finalmente Diego Lacognta a pesar de su inconveniente en su mano decidió correr en Pergamino el último domingo en la categoría del enduro que mas allá de cualquier resultado decidió volver a la alta competencia. No contábamos con tu astucia! PARTE: De la mano de Ferreyra Motor se confirmó que la terminal de Citroen formaría parte de la Fiesta del Automóvil el venidero 18 de noviembre con sus flamantes gamas de modelos. Bienvenidos! SERA CIERTO?: Que el componente del equipo de Pilar se alejó de esta estructura que viene militando en el Tope Race para retornar a trabajar en nuestra ciudad después de varios años cumpliendo su función en la escuadra mencionada.

