Breves Deportivas

ARGENTINA ANTE BRASIL: la Selección Argentina enfrentará a Brasil en su segundo amistoso de la actual "ventana FIFA", en Arabia Saudita.- COPA ARGENTINA: Gimnasia de La Plata avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.- PRIMERA B METRO: la 11ª fecha de la divisional comenzará hoy con tres partidos.- PRIMERA C: la 10ª fecha de esta categoría se puso en marcha ayer con tres encuentros.- ARGENTINA ANTE BRASIL Este martes a las 14.45 horas en Arabia Saudita, la Selección Argentina enfrentará a Brasil en su segundo amistoso de la actual "ventana FIFA" de partidos internacionales. Luego de vencer 4-0 a Irak, el combinado dirigido por Lionel Scaloni afrontará ahora un encuentro de magnitud. Y para esta nueva edición del clásico sudamericano, el DT interino dispondría la siguiente formación titular: Sergio Romero; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Paulo Dybala, Mauro Icardi y Ángel Correa. COPA ARGENTINA Gimnasia de La Plata avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar ayer en definición por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero. El Lobo perdía 1-0 por el gol de Alfredo Ramírez, pero llegó al empate por intermedio del venezolano Jan Hurtado. Luego, en los remates desde el punto penal, acertó sus cuatro disparos, mientras que para el elenco santiagueño fallaron dos ex Villa Dálmine: Javier Rossi y Renso Pérez. Así, el equipo dirigido por Pedro Troglio se convirtió en el rival de River Plate en semifinales. La otra llave todavía resta definirse con los duelos entre San Lorenzo vs Temperley (se enfrentarían el 30 de octubre) y Newells vs Rosario Central (jugarían el 24 en Lanús sin público). PRIMERA B METRO La 11ª fecha de la divisional comenzará hoy con tres partidos: Defensores Unidos vs Colegiales, Almirante Brown vs Comunicaciones y UAI Urquiza vs Flandria (todos a las 15.30). Y continuará mañana con Sacachispas vs Talleres (RE), San Telmo vs Deportivo Español y Estudiantes vs Acassuso. En tanto, el martes jugarán San Miguel vs J.J. Urquiza. Quedan postergados: Fénix vs Tristán Suárez, All Boys vs Atlanta y Barracas Central vs Deportivo Riesta (líder con 23 puntos). PRIMERA C La 10ª fecha de esta categoría se puso en marcha ayer con tres encuentros, entre los que se destacó el triunfo de Leandro N. Alem, que venció 2-0 a El Porvenir, llegó a los 19 puntos y quedó a dos del líder Deportivo Armenio (21), que hoy enfrenta a Argentino de Quilmes. Además, ayer jugaron: San Martín 0-0 Lamadrid; y Laferrere 0-0 Dock Sud. Y hoy lo harán: Midland vs Luján, Berazategui vs Villa San Carlos, Victoriano Arenas vs Central Córdoba (R) y Cañuelas vs Sportivo Barracas. Y el martes se medirán Sportivo Italiano vs Deportivo Merlo. Queda postergado: Excursionistas vs Ituzaingo.



