Claudio Zuchovicki brindó una conferencia invitado por la Unión Industrial de Campana

"En el fondo esto no es un problema económico sino político" afirmó el economista ayer en OSDE, ante la presencia del intendente Abella y una nutrida concurrencia Invitado por la Unión Industrial de Campana (UIC), el economista Claudio Zuchovicki brindó anoche una conferencia sobre actualidad de los mercados en el Auditorio Osde. El reconocido especialista fue recibido por el empresario Juan Sajnín y el intendente municipal Sebastián Abella. También se encontraban presentes directivos de la UIC y funcionarios municipales de las áreas de Producción y Hacienda, entre otras. En diálogo con la prensa antes de arrancar con la charla, Zuchovicki adelantó que iba a abordar "cuáles son las variables económicas a seguir y qué esperanza hay de que empiece a reactivar la economía argentina en un momento muy difícil". "Si bien en la macro hay variables que se están estabilizando, (la crisis) pegó fuerte en la economía real y uno lo siente. Estamos esperando que se estabilicen las variables para que Argentina vuelva a crecer. Estamos en un momento muy complicado, sobre todo Conurbano y la zona industrial", diagnosticó Zuchovicki. En ese sentido, sostuvo que "en el fondo esto no es un problema económico: es un problema de credibilidad y un problema político". "Cuando a vos la moneda se te disparó como lo hizo, tenés un tema de credibilidad. De hecho, Argentina pasó a ser un país muy caro en dólares a uno muy barato. Eso no es una decisión económica. ¿Cuándo va a recuperar la credibilidad la gente? No lo sé. Y no lo podés resolver con una medida, una persona o una figura; tenemos que creer en nosotros y en que podemos ser más efectivos", aseguró. Pero más allá de las decisiones que se tomen en Casa Rosada, la confianza de la gente en el Gobierno y el empuje -o no - que pueda llegar de los mercados internacionales, la bonanza económica para los empresarios locales "va a depender mucho de ellos también", afirmó Zuchovicki. "No todos vamos a estar de la misma manera: el que depende del consumo interno la va a pesar un poco peor, porque todos hemos perdido poder adquisitivo, y quizás el que sea proveedor de un exportador o de sectores primarios se acomode más rápido", explicó. Y avisó que la recuperación de Brasil jugará un papel clave. "Un punto de crecimiento en Brasil son tres puntos nuestros. A Campana, y a esta región en general, le importa más lo que pase en Brasil que lo que pueda suceder en la economía argentina. Pero también es una incógnita", aseveró el economista

