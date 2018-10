Docentes bonaerenses confirmaron un nuevo paro de 48 horas

Será este jueves y viernes e incluirá una masiva movilización a La Plata junto a judiciales y médicos. Los gremios agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron ayer un nuevo paro por 48 horas que realizarán este jueves y viernes en el marco del plan de lucha que llevan adelante para exigir mejores condiciones salariales y en rechazo al ofrecimiento del gobierno provincial, que con un aumento de 11% concedido días atrás cumplimentó un incremento salarial de 31,7 por ciento anual. Asimismo, confirmaron que se plegarán a la marcha del jueves en La Plata convocada por los empleados judiciales y los médicos. En una conferencia de prensa celebrada en el gremio SUTEBA con participación de los principales dirigentes del frente gremial, Mirtha Petroccini, titular de la FEB, señaló: "En el marco del FUDB y los sindicatos judiciales, estatales y médicos, queremos denunciar que la paritaria no es paritaria. Nos ofrecen un 11% a cobrar a noviembre. Nosotros propusimos cobrarlo en octubre y una cláusula de reaseguro. Lo único que hicieron los ministros fue retirarse". "No vamos a firmar una paritaria a la baja. (La gobernadora) No tiene que ponerse de acuerdo con los sindicalistas, le tiene que dar respuestas a los trabajadores. Esta fue la vez que estuvimos más cerca. Lamentamos la cerrazón del gobierno", cerró Petroccini. Por su parte, Miguel Díaz, Secretario General de Udocba, subrayó que la medida de fuerza fue consensuada por los gremios del Frente tras un debate que abarcó propuestas para extender el paro a 76 e incluso 96 horas. "Se respetó el resultado de la asamblea, así que ahora esperamos que el Gobierno cambie de actitud", aseguró en ese sentido. Díaz sostuvo: "Desde el Gobierno decían que no tenían un peso y en dos semanas llegamos a un 30 por ciento de recuperación del salario, con lo cual queda claro que el Gobierno miente". Con la medida dispuesta, los maestros endurecieron el conflicto en procura de alcanzar una suba de 40% para acercarse a los índices inflacionarios previstos por el INDEC para este año. Los principales dirigentes de los seis gremios que integran el FUDB (Amet, Feb, Sadop, Feb, Uda, Udocba y Suteba) siguen enfatizando la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos de los maestros durante los últimos meses a partir del proceso de devaluación y la suba de los precios de los productos de consumo básico. Para el FUDB, "la propuesta tiene que contemplar la pérdida del poder adquisitivo por inflación, debiendo ser el 24,3% en agosto y el 31% en septiembre, y una cláusula que garantice, de aquí a fin de año, que los salarios de los Docentes activos y Jubilados no pierdan frente a la inflación".



Docentes bonaerenses confirmaron un nuevo paro de 48 horas

